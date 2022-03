Rochia transparentă a Addei a ridicat gradele în termometre. Cum arată artista și care a fost reacția fanilor

Adda, fosta concurentă Asia Express și Te cunosc de undeva, și-a anunțat fanii că urmează să lanseze în doar câteva zile un nou album. Albumul “Fata din diamant” va fi lansat pe 21 martie, iar Adda le-a spus celor 785.000 de urmăritori ai săi că vor avea parte de o surpriză de proporții.

În așteptarea albumului, fanii artistei au putut savura mai multe fotografii cu Adda de la ședința foto pentru lansare. În cea mai recentă fotografie, Adda a purtat o rochie neagră, transparentă, din voal, care i-a pus în valoare silueta fără cusur.

Adda a pus pe jar imaginația fanilor într-o rochie transparentă

Adda a pus pe jar imaginația fanilor cu o rochie acoperită cu pietre și flori, lăsându-și formele la vedere. Frumoasa artistă a ales să poarte o bucată de voal negru și pe cap, acoperindu-și fața. Machiajul ei impecabil a strălucit pe sub voalul negru, iar la descrierea fotografiei cântăreața a adăugat un vers dintr-una din noile sale melodii de pe albumul pe care urmează să îl lanseze.

Citește și: Ce este boala Lyme, afecţiunea de care suferă Adda. Artista s-a retras din viața publică pentru a urma un tratament

În secțiunea de comentarii, fanii au copleșit-o cu complimente, iar poza a adunat mii de like-uri.

“Aștept albumul că pe pâinea caldă💙🌼”

“Wooow, ador!🤍🤩”

Inițial artista voia să lansese albumul pe ziua ei, la începutul acestei luni, când a împlinit 30 de ani, dar a simțit nevoia să amâne evenimentul. Chiar dacă în ultima vreme starea ei de sănătate nu a fost una tocmai bună, Adda a găsit puterea și curajul să continue să fie artista veselă pe care o cunosc fanii. În ciuda diagnosticului dificil primit de curând, după un diagnostic greșit, Adda le-a povestit celor care o urmăresc că e acum sub tratament și e pe cale să se însănotoșească.

Adda se luptă cu o afecțiune dificilă

Adda a aflat de curând că suferă de probleme de sănătate despre care nu știa nimic. Deși se trata pentru o boală, ea a fost diagnosticată recent cu total alte boli, iar acest lucru a făcut-o pe frumoasa artistă să scrie câteva cuvinte despre revolta pe care o simte în interiorul ei.

Citește și: Adda a primit un mesaj emoționant de la un fan care se confruntă cu aceeași problemă medicală: „Înţeleg prin ce treci acum”

"Vă mulțumesc tuturor pentur mesaje, acum sunt mai bine. Am bocit o săptămână când am aflat ce se întâmplă în corpul meu, dar acum gândesc pozitiv. (...) Credeți-mă aș vrea să-i dau în cap cu ranga, cu toporul, cu bâte, cu șpray-uri, ca să dispară din corpul meu. Da, trebuie să îmi păstrez simțul umorului cu mine ca să nu o iau razna. (...) Cred cu tărie că această boală este vindecarea mea. Știu că este un paradox, dar așa o să îmi vindec traumele mele sufletești și ceea ce mă bântuia de mult timp. (...)", le-a povestit Adda fanilor din mediul online.

“Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reactiile alergice” nu mai sunt atat de violente, pentru ca nu ma mai tratez pentru int. la histamina/ alergii/ dermografism😂. Sunt mai bine. Nu mai vad in ceata. Nu mai scap obiecte din mana. Sunt mai coerenta. Am momente, inca, in care uit cuvintele in mijlocul propozitiei, sau uit ce vreau sa fac, dar am rabdare. O sa dureze. Ma ajuta mult scrisul si cititul. Respect cu sfintenie protocolul din plante si regimul alimentar. Am facut si un tratament cu vibratie hertz, care omoara prin curent, tot ce e viu.

Am stat 3 zile conectata la un aparat si abia astept reevaluarea. Sa vedem daca mancam coliva pentru familia intrusului. O sa revin cu detalii. Urmeaza sa renunt si la oua ca sa accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel si spasmele musculare dar durerile de oase inca ma bantuie. Inca amortesc si ma umflu, dar mai light. Important e ca nu ma mai panichez. “Angioedemul”, ma rog, spirocheta lui 🥸 imi provoaca inca spasm in gat, dar mai rar si trece in cateva minute!", a povestit Adda într-o postare anterioară.

Episoade noi Chefi fără limite ▶ Hai în AntenaPLAY să vezi prin ce probe de foc au trecut chefii și concurenții