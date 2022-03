Adda vorbește despre progresul făcut după ce a început tratamentul. Care e starea de sănătate a artistei

Adda, fostă concurentă la Asia Express alături de soțul ei Cătălin Rizea, și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor ei de pe Instagram și a decis să vorbească despre ameliorarea simptomelor cu care se confrunta după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme.

Inițial, Adda a primit un diagnostic greșit și mai multe luni a încercat tot felul de tratamente pentru a reuși să se pună pe picioare. Abia când a aflat adevăratul diagnostic, Adda a știut că trebuie să fie foarte puternică pentru a continua să lupte.

Adda a povestit cum se simte la puțin timp după începerea tratamentului

Adda a aflat de curând să suferă de probleme de sănătate despre care nu avea habar. Deși se trata pentru o boală, ea a fost diagnosticată recent cu total alte boli, iar acest lucru a făcut-o pe frumoasa artistă să scrie câteva cuvinte despre revolta pe care o simte în interiorul ei.

Citește și: ADDA a îmbrăcat o rochie mulată și scurtă. Ce i-a scos în evidență ținuta provocatoare: „Ce corp!”

"Vă mulțumesc tuturor pentur mesaje, acum sunt mai bine. Am bocit o săptămână când am aflat ce se întâmplă în corpul meu, dar acum gândesc pozitiv. (...) Credeți-mă aș vrea să-i dau în cap cu ranga, cu toporul, cu bâte, cu șpray-uri, ca să dispară din corpul meu. Da, trebuie să îmi păstrez simțul umorului cu mine ca să nu o iau razna. (...) Cred cu tărie că această boală este vindecarea mea. Știu că este un paradox, dar așa o să îmi vindec traumele mele sufletești și ceea ce mă bântuia de mult timp. (...)", le-a povestit Adda fanilor din mediul online.

În prezent, la puțin timp după începerea tratamentului, Adda a vorbit despre beneficiile pe care medicația i-a adus-o. Ea a postat o nouă fotografie, iar la descrierea piesei a explicat totul.

“Astazi m-am machiat! ☺️ 😎

Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reactiile alergice” nu mai sunt atat de violente, pentru ca nu ma mai tratez pentru int. la histamina/ alergii/ dermografism😂. Sunt mai bine. Nu mai vad in ceata. Nu mai scap obiecte din mana. Sunt mai coerenta. Am momente, inca, in care uit cuvintele in mijlocul propozitiei, sau uit ce vreau sa fac, dar am rabdare. O sa dureze. Ma ajuta mult scrisul si cititul. Respect cu sfintenie protocolul din plante si regimul alimentar. Am facut si un tratament cu vibratie hertz, care omoara prin curent, tot ce e viu.

Am stat 3 zile conectata la un aparat si abia astept reevaluarea. Sa vedem daca mancam coliva pentru familia intrusului. O sa revin cu detalii. Urmeaza sa renunt si la oua ca sa accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel si spasmele musculare dar durerile de oase inca ma bantuie. Inca amortesc si ma umflu, dar mai light. Important e ca nu ma mai panichez. “Angioedemul”, ma rog, spirocheta lui 🥸 imi provoaca inca spasm in gat, dar mai rar si trece in cateva minute- singur, dupa ce il injur de ma-sa!

Citește și: ADDA, poză rară din copilărie. Ce imagine adorabilă a publicat cântăreața pe rețelele de socializare

Am observat ca, atunci cand am acele pusee de rau, imi cere corpul dulce. De fapt, imi cere Gogu si verisorii lui, sa le dau ceva care sa-i tina in viata. Dar eu le dau la mumu cu cateva pahare de apa. Beau peste 3 l de lichide pe zi. Si da! Mi-e frica de tratamentul medicamentos si de reactiile corpului meu, cand Gogutz va ajunge in iad, ca nenorocitu’ e razbunator tare. Insa gandesc pozitiv ca e o lupta pe care o voi castiga! Sunt mai desteapta decat el! Va multumesc ca sunteti aici! 😘 Eu nu sunt pe acele grupuri.Dar le urez multa sanatate si putere tuturor celor care duc aceasta lupta! 🙏”

Marea premieră Dancing on ice - Vis în doi se vede în AntenaPLAY ▶ Aventura pe gheață începe sâmbătă