Eurovision 2022. Kalush Orchestra, care va reprezenta Ucraina în competiție, mesaj de mobilizare. Ce a transmis despre război

Liderul trupei a vorbit în fața publicului din Israel, cerându-le oamenilor să protesteze împotriva invaziei trupelor rusești în Ucraina. Kalush Orchestra a avut parte de primul turenu de promovare în străinătate, de la începutul războiului din Ucraina. Psyuk şi ceilalţi cinci membri ai Kalush Orchestra fac parte dintre cei 24 de artişti şi formaţii care vor participa la concursul Eurovision 2022, potrivit news.ro.

„Mesajul nostru este următorul: toţi cei care ne ascultă, care cunosc situaţia din Ucraina, ne pot ajuta chiar dacă nu au aceste probleme”, a declarat Oleh Psyuk de la grupul hip-hop Kalush Orchestra.

Acesta le-a solicitat oamnilor să se mobilizeze pe reţelele sociale, pentru a proteja informaţii despre conflict.

„Dacă toată lumea face asta, acest război se va termina curând Şi dacă în fiecare zi faceţi ceva pentru a pune capăt războiului, acest conflict nu va mai avea loc în alte ţări”, a spus el.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a început în zorii zilei de 24 februarie, iar imagini tulburătoare au fost surprinse încă din primele ore ale războiului.

Occidentul a intensificat în ultimele zile furnizarea de arme către Ucraina, pentru a ajuta țara să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar răspunsul Kremlinului nu a întârziat să apară.

Kremlinul a acuzat pe 28 februarie Uniunea Europeană de comportament ostil faţă de Rusia, şi a specificat că furnizarea de arme către Ucraina a fost „periculoasă şi destabilizatoare”.

România va participa în cea de-a doua semifinală, programată pentru joi, 12 mai, alături de alte 17 ţări precum Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda.

Italia va găzdui cea de-a 66-a ediţie a concursului, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam.

România va fi reprezentată la Eurovision 2022 de WRS.

În vârstă de 29 de ani, WRS va reprezenta România la Eurovision 2022, în Torino, cu piesa care a câștigat Finala Selecției Naționale: „Llamame”. Artistul a obţinut 59 de puncte, învingându-i pe Kyrie Mendél de pe locul 2 și pe Dora Gaitanovici care a obținut locul trei.

