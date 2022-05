Eurovision 2022. Cum s-a prezentat delegația României la ceremonia de deschidere a competiției. WRS, apariție îndrăzneață

Eurovision 2022 a avut parte de o ceremonie fastuoasă, unde au participat delegațiile fiecărei țări participante. WRS, reprezentantul României la Eurovision a avut o apariție de zile mari. Artistul și-a lăsat la vedere tatuajele de pe piept, purtând o cămașă decoltată, neagră. Totodată, reprezentantul României în competiția care se desfășoară în Italia a purtat o pereche de pantaloni albi, și a fost fotografiat ținând în mână steagul țării noastre. De asemeena, membrii echipei sale au purtat și ei ținute îndrăznețe, care au atras atenția.

Citește și: Eurovision 2022. Kalush Orchestra, care va reprezenta Ucraina în competiție, mesaj de mobilizare. Ce a transmis despre război

WRS, apariție îndrăzneață, cu tatuajele de pe piept la vedere, la ceremonia de deschidere a Eurovision 2022

„Ceremonia a fost un veritabil tur de forță. Zeci de interviuri, sute de poze cu fanii, o mulțime de prieteni pe care i-am cunoscut în universal Eurovision, nimic nu a lipsit pentru ca acest eveniment să fie unul memorabil. Am început defilarea cu nori și ploaie, dar am terminat sub un soare arzător, o atmosferă de vis care m-a încărcat pozitiv pentru concurs”, a transmis WRS despre ceremonia de deschidere a Eurovision 2022.

Citește și: Eurovision 2022. Mika, Alessandro Cattelan şi Laura Pausini sunt prezentatorii Eurovision 2022 de la Torino

Prima semifinală a competiției are loc pe 10 mai, iar WRS va participa în a doua semifinală, de pe 12 mai 2022.

În a doua semifinală Eurovision 2022, alături de România participă țările: Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda. Finala Eurovision 2022 va avea loc sâmbătă, 14 mai.

În vârstă de 29 de ani, WRS va reprezenta România la Eurovision 2022, în Torino, cu piesa care a câștigat Finala Selecției Naționale: „Llamame”. Artistul a obţinut 59 de puncte, învingându-i pe Kyrie Mendél de pe locul 2 și pe Dora Gaitanovici care a obținut locul trei.

Citește și: Cum arată acum Lena Meyer-Landrut, tânăra de 19 ani care a câștigat Eurovision 2010

Italia găzduiește cea de-a 66-a ediţie a concursului, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam.

Andrei Ionuț Ursu s-a născut în Buzău în 1993, a început să danseze de la 12 ani și a fost dansator pentru mai mulți artiști din România, de-a lungul timpului. În 2015 și-a început cariera muzicală în trupa de băieți Shot, apoi a plecat în Londra, unde a început să compună muzică. Sub denumirea de WRS (citit URS) a debutat în anul 2020 cu piesa „Why”. Piesa „Llamame”, care va reprezenta România la Eurovision a fost lansată de WRS în luna februarie a anului 2022.

Selecția Națională a Eurovisionului a avut parte de un mic conflict, după ce piesa compusă de Costi Ioniță, „România mea”, a fost considerată de unii fani ai show-ului autoplagiat. Reprezentanții Eurovision au anunțat atunci că piesa nu va fi desalificată din competiție, având în vedere că procentul de similitudine cu o altă piesă compusă de Costi Ioniță nu impunea acest lucru.

Roast-uri de zile mari în episodul nou iUmor. Vezi momentele în AntenaPLAY!