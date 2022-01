Romanița Iovan a dezvăluit secretul siluetei perfecte. Cum se menține în formă la 57 de ani

Este cunoscută pentru faptul că a rămas una dintre cele mai frumoase femei din România și în special fiindcă pare că anii trec pe lângă ea fără a o afecta. Este un etalon și un exemplu pentru toate femeile din România, iar recent ea și-a dezvăluit secretele.

Romanița Iovan, secretele tinereții fără bătrânețe. Cum se menține în formă vedeta

Romanița Iovan a oferit o serie de declarații inedite cu privire la regimul pe care aceasta îl ține cu strictețe și spune că nimic nu este imposibil. Aceasta spune că pentru a slăbi ar trebui să consumăm undeva la 1.500 de calorii pe zi și să nu mai consumăm nimic după ora 19.

Citește și: Romanița Iovan și fiul ei, Albert, născuți în aceeași zi. Cum arată băiatul vedetei și cum și-au sărbătorit ziua de naștere

“Dacă vrem să facem într-adevăr un efort, nu e un efort foarte mare, dar este un efort, este important să eliminăm câteva alimente și să ținem oarecum un număr suficient de mic de calorii. Practic nu ar trebui să avem mai mult de 1.500 de calorii pe zi. Dacă chiar ne dorim să slăbim. Și să nu mâncăm după ora 19:00. E simplu de ținut teoretic, mai greu este cu practica”, a declarat Romanița Iovan pentru ciao.ro.

Iată ce gătește Romanița Iovan de obicei de Sărbători:

“Nu gătesc specific ce se mănâncă de sărbători, că vorba fiului meu: mama știe să facă numai salate. Eu asta mănânc, asta știu să fac. Eu chiar am ținut și postul, țin astea două posturi de Crăciun și de Paște. E o chestie și de voință și de credință. E un cumul și chiar mă simt bine, eu oricum mănânc salate. Nu e un efort prea mare, mai ales ca s-a mâncat foarte mult pește. Chiar a fost foarte ușor de ținut postul. De Crăciun… am gustat si eu un cârnat, două sarmale și cozonac”, a mai spus ea.

Ce planuri are Romanița Iovan pentru noul an

Romanița Iovan are așteptări mari de la noul an. Aceasta își dorește ca anul 2022 să fie un an prosper, plin de reușite și de experiențe noi, care să o provoace în a fi din ce în ce mai bună pe orice plan.

Citește și: Albert Iovan a crescut. Ce face și cum arată acum fiul Romaniței și al lui Adrian Iovan

“Chiar am făcut la un moment dat, de curând, o socoteală simplă a lui 2022. Doi cu doi cu doi îți dă cifra șase, e o cifră norocoasă pentru mine. Și sper că 2022 o să fie un an excelent. Eu am crezut tot timpul în legea compensației. Dacă a fost mai greu în 2020 și în 2021, trebuie să urmeze cel puțin următorii doi ani, să compenseze ceea ce s-a întâmplat… Dacă se poate compensa vreodată, dar măcar să fie mai buni. Aștia au fost mai grei, trebuia să trecem și noi prin ceva. Am zis tot timpul că e cu războaie, părinții, bunici, străbunici, noi nu am avut până acuma nimic așa, să zic, spectaculos. A fost războiul ăsta pandemic, periculos și asta”,

Serialul-fenomen Dragostea Plutește în Aer e acum în AntenaPLAY ▶ Vezi cele mai noi episoade AICI