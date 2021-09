Rona Hartner a divorțat oficial de Herve Camilleri. Ce declarații a făcut vedeta

Rona Hartner și Herve Camilleri au ajuns la divorț, după ce toată lumea a crezut că sunt mai fericiți ca niciodată. Cei doi au ajuns să pună punct căsniciei, după trei ani îm care au format un cuplu. Vedeta a făcut o serie de declarații cu privire la acest aspect. Iată ce spune ea.

Rona Hartner a divorțat de soțul Herve Camilleri din cauza certurilor

Cântăreața Rona Hartner a pus punct căsniciei cu Herve, brăbatul cu care ea a avut o căsnicia la care nimeni nu se aștepta că va ajunge la un sfârșit. Cei doi au divorțat pe data de 17 septembrie, iar vedeta spune că el a semnat actele cu lacrimi în ochi și i-a fi oferit un buchet cu flori, la final.

Din cele declarate de ea, fostul soț nu ar mai fi vrut să semneze actele de divorț, însă faptul fusese deja consumat și nu mai era cale de întoarcere. Deși au existat momente în care cei doi s-au înțeles foarte bine și au fost fericiți, certurile și tensiunile i-au dus în fața avocatului și au semnat actele de divorț.

„Am semnat, în sfârșit, actele de divorț. Herve nu mai voia să semneze. În ziua semnăturii, pe 17 septembrie, a zis că, de fapt, nu a vrut niciodată să divorțeze. Am rămas eu aceea care voia să divorțeze. Asta este, cred că am făcut bine chestia asta. Noi doi am fost foarte fericiți, nu a fost cinema, însă când a fost rău a fost atât de râu încât a depășit tot ce se putea.

Când trebuia să semnăm, el nu a mai vrut. Ne-am prins toți la final. Până la urmă a semnat cu lacrimi în ochi, apoi mi-a dat un buchet de flori și o scrisoare de dragoste', a declarat Rona Hartner într-o emisiune tv, potrivit viva.ro.

Ci doi au încercat să refacă căsnicia, însă fără succes.

„Noi am încercat să ne împăcam, am vorbit foarte mult, de două luni tot vorbim. Însă, eu nu mai pot să trăiesc momentele alea ciudate, chiar dacă îmi doresc să le trăiesc pe alea bune. Prefer să rămân divorțată”, a mai spus Rona Hartner.

Motivul care a dus la separarea dintre Rona Hartner și fostul soț

Vedeta a mai mărturisit și că au avut perioade în care cei doi s-au certat foarte tare.

„Am avut 55 de certuri cu el într-un an! Ne luam din nimic, ne-am certat odată o săptămână întreagă! Intrase zâzania în noi. Dacă îl contaziceai, imediat se supăra. Nu am mai știut cum s-o dau cu el. Și când n-am mai știut cum s-o dau, am zis: „Gata, divorțez!' Avea momente când îl apucau niște nervi. Avea absolut totul să fie fericit, dar el era nervos.

Aveam casă pe malul mării, am stat numai la plajă în izolare. Ce să vrei mai mult de atât? La un moment dat, erau certuri care nu se mai terminau, se repetau.Certurile astea au început după nuntă, de aceea am fost surprinsă. Ne era mai bine necăsătoriți. Nu cred că viața e făcută ca să fii nefericită, să te cerți, să fii neînțeles”, mai spunea ea.

