Rosie Huntington-Whiteley a pozat topless la 33 de ani. Cât de mult s-a schimbat corpul iubitei lui Jason Statham după ce a născut

”Drept cineva care și-a construit o mare parte, sau chiar absolut tot, din afacerile sale pornind de la a arăta într-un anumit fel, s-ar putea ca răspunsul meu să fie diferit la un moment dat,” a declarat Rosie despre schimbările prin care trece și dacă acest lucru o afectează.

”Dar încă am 33 de ani, așa că am început să văd riduri fine și probabil lucrurile nu stau cum stăteau înainte să am copilul, dar sunt okay cu asta, fac să funcționeze acest lucru.”

”În mod cert, mă cunosc și pe măsură ce îmbătrânesc, voi lupta împotriva ideii că trebuie să fiu sau să arăt într-un anumit mod.”

Rosie și Jason, în vârstă de 53 de ani, sunt logodiți și s-au mutat în Marea Britanie pentru a=și crește băiatul acolo, scrie Daily Mail.

”Întotdeauna mi-am dorit să îmi cresc copiii în Marea Britanie, să fie educați aici,” a continuat Rosie, ce a vorbit și despre cum a făcut față pandemiei.

Ea a criticat și alte vedete, ce susțin că experiența lor în pandemie e exact ca cea a altor persoane: ”Sunt numeroase persoane publice care spun ”suntem toți în această situație.”

Citește și: Adevărul despre relația dintre Jason Statham și Rosie Huntington Whiteley. Ce spune modelul despre soțul ei celebru

”Poate că facem față la aceleași circumstanțe, dar tu ești într-o vilă din Beverly Hills cu o piscină și meditatori și te aștepți ca cineva care stă într-un apartament minuscul, care are numeroase obstacole, să creadă că toți suntem în aceeași situație?”