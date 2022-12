Roxana Ciuhulescu, regrete după ce a pozat dezbrăcată în revista pentru adulți. Mărturisiri despre ce a făcut cu banii câștigați.

Prin ochii adultului de astăzi în vârstă de 44 de ani, Roxana Ciuhulescu spune că nu ar mai repeta experiența Playboy. Tinerețea și lipsa obligațiilor au fost decisive la acel moment, când prezentatoarea TV a hotărât ca în schimbul unor sume impresionante de bani va poza artistic nud în cea mai cunoscută revistă pentru adulți.

Mari vedete de la noi din țară au avut pictoriale incendiare în Playboy, între ele se numără și Roxana Ciuhulescu: „Playboy a fost o experiență în viața mea, în anul 2001. La vremea respectivă a fost o mare tentație pentru mine. Nu aveam obligații, nu eram căsătorită, nu aveam copii, arătam bine. Arăt bine și acum, dar nu mi-aș mai dori să fac asta. Am regretat puțin experiența, pentru că la vremea respectivă nu exista retuș, nici Photoshop. A fost o experiență care, recunosc, mi-a adus o sumă frumușică, mi-am cumpărat un apartament atunci”, spune Roxana Ciuhulescu, într-un interviu pentru FANATIK.

Fata în vârstă de 14 ani a Roxanei Ciuhulescu știe despre pictorialul nud al mamei sale. Prezentatoarea TV spune că nu ar mai repeta experiența și se gândește la copii

Roxana Ciuhulescu a vorbit deschis despre decizia sa din trecut și spune că astăzi nu ar mai face aceleași lucruri, gândindu-se în principal la copiii săi, fiica sa adolescentă fiind deja în cunoștință de cauză: „A fost un lung șir de experiențe. Am pozat, apoi au urmat diverse evenimente după lansarea coperții. Cine era pe copertă, era starul lunii. N-aș mai repeta experiența, totuși am 44 de ani. Acum sunt într-o altă etapă a vieții mele. Când vor crește copiii mei, vor vedea revista. Fata mea știe deja de Playboy. Dacă aș da timpul înapoi, nu știu dacă aș mai face treaba asta”.

Timpul și experiențele au schimbat-o, iar viața s-a așezat pentru fosta prezentatoare de televiziune, care se bucură astăzi de familie împlinită și de un soț pe care îl consideră sufletul său pereche: „Viața de mămică… nu mi se pare greu să împarți iubirea la doi. Am o admirație deosebită pentru Anca Serea și pentru Nicoleta Luciu. Mă întrebam mereu cum poți să-i îmbrățișezi pe toți, cu numai două brațe.

Pentru mine, familia este cea mai importantă, îmi iubesc enorm copiii, mi-a dat Dumnezeu și un soț minunat, doi copii sănătoși. Mi se pare cel mai frumos lucru, să ai copiii sănătoși, mai ales că văd și alte familii cu copii cu probleme, e greu tare pentru un părinte să ai un astfel de copil. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a hărăzit. Soțul meu e sufletul meu pereche, ne înțelegem foarte bine, comunicăm tot timpul”, a spus ea.

„Viața devine parcă din ce în ce mai nebună, nu există dimineață sau noapte în care să nu-mi strâng în brațe soțul și să nu-mi sărut copiii. Sunt norocoasă, ei sunt cea mai mare avere a mea. Pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu.

Nu exclud varianta de a deveni mămică pentru a treia oară, dar am 44 de ani și cred că este cam târziu, totuși. Cred că toate lucrurile se fac la timpul lor. M-a pus pe gânduri situația din Ucraina, situația economică. Nu e ușor nici să crești un copil, darămite doi, trei. Nu mă mai simt fizic în stare, am o vârstă, îl am de crescut pe Cezar, de 4 ani, fetița are 14 ani și cred că suntem bine cum suntem acum”, mai spune Roxana Ciuhulescu pentru FANATIK.

