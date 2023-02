Roxana Ionescu a pierdut o sarcină în anul 2019. Cum a reușit „Mama Natură” să treacă peste acea perioadă dificilă

Roxana Ionescu și soțul ei, Tinu Vidaicu, au fost la un pas de a deveni părinți, însă, soarta nu a fost de partea lor, iar vedeta de televiziune a pierdut sarcina în anul 2019, potrivit Viva.ro.

Deși la momentul aflării veștii, cei doi s-au bucurat enorm, treptat, sarcina a început să evolueze într-o manieră nefavorabilă. Potrivit declarațiilor, bebelușul nu se dezvolta în burta „Mamei Naturii”.

Roxana Ionescu a trăit drama vieții ei în momentul pierderii sarcinii. Cum a ajuta-o soțul ei să treacă peste

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu sunt împreună de mai mulți ani, iar căsnicia lor pare una extrem de solidă. Cu toate acestea, mariajul celor doi soți a trecut și prin câteva încercări, care au testat relația și au reușit să o facă mai puternică.

În anul 2019, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu nu au putut simți fericirea până la capăt, deoarece „Mama Natură” a pierdut sarcina. Acest eveniment a devastat-o complet pe vedetă. Însă, soțul ei a rămas puternic și i-a oferit tot sprijinul de care a avut nevoie, pentru ca să treacă mai ușor peste perioada dificilă.

Astfel, cu timpul, cei doi au luat totul ca pe o lecție, potrivit sursei menționate mai sus. Iar Roxana Ionescu și-a găsit puterea necesară să detalieze acest episod, insistând pe ajutorul dumnezeiesc oferit de soțul ei în acea perioadă:

„Cred că doi oameni care se iubesc și care au același scop și aceeași viziune în viață, vor reuși să treacă peste orice moment greu pe care îl vor întâmpina. Noi am reușit, adică nimeni nu e pregătit, nu am fost pregătiți nici noi, am avut un mare noroc că Tinu este un om foarte echilibrat și un om care a știut efectiv să readucă liniștea și să readucă speranța, optimismul în sufletul meu. Sperăm data viitoare să fie bine și să fie fără incidente neplăcute. Nu am ce sfat să dau celorlalți, nu știu cum am reușit, așa a fost să fie! Suntem bine, suntem optimiști.”, a declarat Roxana Ionescu pentru Playtech Știri, citat de Viva.

Cine a dat vestea cea tristă: „Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe”

Se pare că însuși Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu, a fost cel care a anunțat vestea cea tristă. El a explicat că a fost vorba despre o isuficiență placentară și nu despre o chestiune genetică.

Într-o notă optimistă, partenerul „Mamei Naturii” a dat de înțeles că nu se vor lăsa descurajați și vor mai încerca în viitor:

„Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe, pentru că n-a mai putut să crească. Din păcate, am înțeles că se întâmplă des. Din fericire, am înțeles că nu este o chestiune genetică. Se numește insuficiență placentară și asta înseamnă că fătul nu se poate hrăni suficient. Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou.”, așa a sunat anunțul trist al lui Tinu Vidaicu, citat de Viva.

Roxana Ionescu mărturisește că îi este dor de televiziune. Cu ce se mai ocupă în prezent

Roxana Ionescu a mărturisit că îi lipsește zbuciumul vieții din televiziune. Cu toate acestea, celebra „Mama Natură” nu are în plan să revină curând pe micile ecrane. Motivul ar fi faptul că propunerile primite până acum nu au fost destul de ofertante:

„Îmi este dor de televiziune, dar nu pot spune că mă gândesc zilnic la treaba asta. Da, am primit oferte, doar că nu le simt potrivite pentru mine în acest moment, așa că am spus pas și am lăsat alte persoane să meargă în locul meu la anumite emisiuni. Mă refer și la reality show-uri, da. Cum? Am șeful cel mare? Adică Tinu! Da, este minunat să lucrezi pentru tine, să tragi altfel atunci când lucrezi pentru tine, chiar dacă eu, de felul meu, am fost o persoană implicată, așa credeam. Ești mult mai implicat când e și afacerea ta. Este bine, este frumos, este interesant.”, a mărturisit Roxana Ionescu pentru sursa menționată mai sus, citată de Viva.

