Roxana Nemeș, imaginea adorabilă din copilărie. Cât de adorabilă era cântăreața

Roxana Nemeș este foarte apreciată de fanii din România, în special pentru muzica ei, dar și penru aparițiile sale tv, în mai multe show-uri din care ea a făcut parte. Vedeta a împărtășit cu fanii o imagine din perioada în care era doar o școlăriță.

Roxana Nemeș, imaginea din copilărie cu care a emoționat pe toată lumea de pe rețelele de socializare

Roxana Nemeș a emoționat pe toată lumea cu o fotografie din copilărie care a primit foarte multe comentarii pozitive din partea fanilor de pe rețelele de socializare, semn că este foarte iubită de fanii din România.

Roxana Nemeș a reușit să-și surprindă fanii cu o imagine în care a apărut în copilărie, la școală, iar fanii au fost în extaz să o vadă pe aceasta în asemenea ipostază frumoasă.

Cântăreața și-a păstrat și astăzi trăsăturile frumoase cu care a fost înzestrată încă de mic copil.

Fanii au ținut să-i spună cât era de frumoasă și cât de tare s-au emoționat să vadă această fotografie.

Declarațiile Roxanei Nemeș după ce s-a căsătorit cu Călin Hagima

Roxana Nemeș este una dintre cele mai apreciate cântărețe din țară, iar faima a cunoscută-o în urmă cu mai mulți ani. Însă nu a existat niciun moment în care ea să fi pus pauză la proiectele pe care le-a demarat în industria muzicală românească. Roxana Nemeș a avut parte de clipe pline de fericire, după ce s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Călin Hagima.

Roxana Nemeș și Călin Hagima s-au căsătorit, iar vedeta a făcut primele declarații cu privire la acest aspect. Ea a organizat în mare secret nunta, fără presă, doar cu persoanele apropiate celor doi proaspăt căsătoriți.

„Totul a fost cum a trebuit și cununia a fost spontană. Am făcut-o atunci când am simțit. A fost o petrecere superbă, toată lumea s-a distrat, până și ai mei și surorile mele au dansat. Ne-a adunat pe toți. În toate pozele râd, n-am poze serioase. Am vrut să fie în familie, strict cu prietenii apropiați. Am vrut să fie ceva intim. Eu și Călin suntem personalități puternice, ne asemănăm foarte mult. Am învățat însă să lăsăm unul de la altul. Ne împărțim foarte bine sarcinile. Duce gunoiul cine îl vede primul, la fel și cafeaua. Ne completăm. Ne dorim copii. Lucrăm la asta. Mi-am dorit și o slujbă de cununie și am făcut-o. A fost exact ca la nuntă. Puțin mai scurtă ca în biserică!”, a spus vedeta, potrivit libertatea.ro.