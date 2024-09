Roxana Nemeș s-a pozat într-un sutien forte sexy în intimitatea locuinței. Ce au spus fanii când au văzut imaginea

Roxana Nemeș, una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul românesc, continuă să își surprindă fanii cu apariții provocatoare pe rețelele de socializare.

Recent, cântăreața a postat o imagine incendiară din intimitatea locuinței sale, în care apare îmbrăcată într-un sutien extrem de sexy. Fotografia a stârnit imediat reacții din partea admiratorilor săi, adunând mii de aprecieri și comentarii într-un timp foarte scurt.

În imagine, Roxana Nemeș își etalează silueta perfectă într-un sutien de culoare albă, o piesă de lenjerie ce i-a pus în valoare formele atrăgătoare. Atitudinea sa încrezătoare și zâmbetul misterios au adăugat un plus de senzualitate imaginii, transformând-o într-un adevărat succes pe platformele online.

Fanii nu au întârziat să-și exprime admirația, complimentând-o pentru aspectul său fizic și pentru curajul de a se arăta într-o ipostază atât de îndrăzneață. „Ești superbă, Roxana! Îți stă minunat!”, a comentat un fan entuziasmat, în timp ce altcineva a adăugat: „Întotdeauna elegantă și sexy. Ești o adevărată divă!”.

Roxana Nemeș este cunoscută pentru stilul său îndrăzneț și pentru felul în care își asumă propria feminitate, iar această fotografie este doar o nouă confirmare a faptului că artista nu se teme să iasă din tipare. Reacțiile primite demonstrează că vedeta continuă să fie o sursă de inspirație pentru mulți dintre admiratorii săi, care o apreciază nu doar pentru talentul muzical, ci și pentru atitudinea sa pozitivă și încrederea de sine.

Poza incendiară a Roxanei Nemeș a reușit să capteze atenția publicului și să provoace o mulțime de discuții online, confirmând încă o dată că vedeta știe cum să se mențină în centrul atenției.

Câți bani au investit Roxana Nemeș și partenerul ei în noua casă

Roxana Nemeș și partenerul său și-au imaginat în detaliu cum vor să arate casa visurilor, iar apoi au pus planurile în aplicare. Cei doi nu au avut nevoie de un designer. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, vedeta a oferit mai multe detalii despre cel mai mare proiect al său.

De asemenea, artista a susținut că se simte liniștită pentru că acum are casa pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

„Mi-am găsit liniștea. După foarte multă muncă, vine și satisfacția într-un final. După un an și jumătate a venit și satisfacția. De când am intrat acolo am zis că mă simt ca acasă. (...) Nu am avut designer. Am făcut noi doi singuri (n.r. ea și partenerul ei) totul, cu creația noastră, imaginația noastră, viziunea noastră. (...) Exact ce ne-am dorit a ieșit”, a povestit ea.

Mai mult, Roxana Nemeș a dezvăluit suma neașteptată pe care a cheltuit-o pentru a-și construi casa visurilor sale. Deși a evitat să discute despre aspectele financiare, aceasta a spus într-un final câți bani a scos din buzunar pentru noua locuință.

„Mie nu prea îmi place să discut când vorbim de partea financiară, dar cred că am mai declarat la un moment dat. Un milion de euro, dar inițial nu ne-am dorit așa o casă atât de mare, dar ne așteptăm la o familie mai mare. (...) E mare, dar am împărțit-o foarte bine, adică ne mai pierdem prin casă, dar ne găsim”, a mai adăugat ea, conform sursei citate mai sus.