Roxana Vancea s-a transformat complet după ce a devenit mamă. Cum arată acum și ce hotărâre surprinzătoare a luat

De când a devenit mamă, Roxana Vancea s-a schimbat foarte mult. Fosta vecină de la Neatza cu Răzvan și Dani a renunțat la stilul ei de viață tumultos și a optat pentru un trai mai liniștit și echilibrat. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click.ro, vedeta a vorbit despre cum arată viața ei acum, dar a dezvăluit și ce planuri de viitor are.

Roxana Vancea s-a schimbat total. Cum arată acum, după ce a slăbit foarte mult

În urmă cu trei ani, Roxana Vancea s-a căsătorit civil cu antrenorul de fitness Dragoș Paiu. De atunci, viața ei s-a schimbat complet, are alte priorități, însă și din punct de vedere fizic a trecut printr-o transformare uluitoare.

Frumoasa brunetă a început să își îngrijoreze fanii pentru că a slăbit extrem de mult și acum a vorbit despre motivul pentru care a ajuns aici.

Potrivit declarațiilor ei se pare că sarcina și aducerea pe lume a primului ei copil au făcut-o să vadă totul într-o altă lumină. Aceasta a renunțat chiar și la orele perecute în sala de sport și a hotărât să aibă o alimentație mai echilibrată.

De asemenea, și activitățile ei gravitează acum în jurul lui Zian, fiul pe care îl are cu Dragoș Paiu. Pentru anul care tocmai a început, aceasta are planuri mari și își dorește să călătorească alături de familie, dar și să se căsătorească religios.

„Anul 2023 sper să ne aducă sănătate multă. De când am copii am înțeles că sănătatea e mai importanta decât orice. Îmi doresc ca anul acesta să călătoresc mai mult, vreau ca Zian să cunoască și să vadă cât mai multe locuri frumoase pe care le avem atât în țară cât și în străinătate. Vreau să am timp și pentru mine, să pot face sport și să citesc. Atât cât îmi permite timpul”, a mărtutisit Roxana Vancea, pentru Click.ro.

În plus, aceasta a vorbit și despre motivul pentru care a slăbit foarte mult în urma sarcinii și a recunoscut că regimul strict pe care îl urma odată cu sfințenie, e acum istorie.

„De când alăptez nu mai am restricții alimentare, pentru că am ajuns să fiu foarte, foarte slabă și atunci n-am de ce să mă abțin de la ceva anume. Mănânc orice. De Sărbători am fost acasă la ai mei, am mâncat de toate, de la aperitive, salată de boeuf, salată de vinete, sarmale, carne la cuptor, prăjituri, cozonaci… chiar de toate. Dragoș mă ajută atunci când am nevoie , dar atât cât îi permite timpul”, a mai spus fost asistentă TV pentru sursa menționantă anterior.

Întrebată dacă își mai dorește copii, aceasta a răspuns sincer și a dezvăluit că se simte împlinită cu viața pe care o are acum alături de cei doi micuți de care are grijă, Milan, copilul lui Dragoș Paiu dintr-o relație anterioară, și pe Zian, fructul iubirii lor.

„Nu îmi mai doresc copii. Îmi ocupă tot timpul cei doi prichidei și nu aș face față dacă ar mai veni unul. Plus că abia așteptăm, eu și Dragoș, să împlinească Zian măcar un anișor și să meargă în picioare, să pot pleca să fac lucruri cu el. Noi îl avem și pe Milan, așa că doi copii sunt suficienți. Suntem bine așa cum suntem.”, a mai spus Roxana Vancea.

