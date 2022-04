Ce relație este între Roxana Vancea și fost iubită a soțului său: „Nu avem de împărțit decât copilul”

Roxana Vancea și Dragoș Paiu și-au unit destinele în urmă cu trei ani, în 2019, iar de atunci trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste. Vedeta și-a dorit enorm să devină mamă, iar ea și soțul ei au avut în plan să devină părinți, lucru care s-a și întâmplat, iar vestea că a rămas încărcinată i-a bucurat pe toți.

Cum descrie Roxana Vancea relația dintre ea și fosta parteneră a soțului său. Fosta asistentă TV are grijă de copilul din prima relație a lui Dragoș

Roxana Vancea este mămică și pentru Milan, băiatul din altă relație a soțului său Dragoș. Cele două vorbesc constant și au o relație bună, așa cum a povestit fost asistentă de la “Neatza cu Răzvan și Dani”. Pentru Milan, Roxana Vancea este “mami”, aspect față de care mama biologică a băiatului nu este deranjată deloc.

Mai mult, Roxanei Vancea i se pare perfect normal să discute mereu cu mama băiatului și să afle mereu ce face și cum este băiatul său.

„Nu avem de împărțit decât copilul. Avem o relație normală, ne scriem/sunăm să știm ce face Milan și atât. E perfect normal să știe ce face Milan când e la noi și invers. Nu e niciun război între noi, dacă asta macină pe cineva”, a spus Roxana Vancea.

Roxana Vancea are grijă atât de băiatul său, cât și de Milan la fel de mult, considerându-i pe amândoi fiii săi. Fosta asistentă Tv se pregătește și e un moment extrem de important din viața băiatului său pe care l-a adus pe lume în urmă cu un an.

Acesta vrea ca după Paște să-l boteze pe Zian și să organizeze un eveniment discret la care participă doar familia.

„Nu am făcut încă pentru că a fost perioada cu colicii, acum a început postul Paștelui și urmează după post să-i facem și botezul. Nu vom face nimic special. Va fi doar familia. Am găsit o biserică aproape de noi. O să fim doar noi cu familia. Am spus că o să facem când o să fie nunta cu toți prietenii, dar la botez vreau să fie doar despre bebe. Nu are legătură cu pandemia”, spunea Roxana Vancea recent la Antena Stars.

