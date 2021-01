Roxana Vancea, topită după băiețeul soțului său. Cum arată copilul pentru care vedeta a devenit mamă

Citește și: Transformare spectaculoasă pentru Roxana Vancea. Ce mănâncă si cum a reușit să slăbească 14 kilograme

„Toată lumea spune că iubirea doare, dar asta nu este adevărat. Singurătatea doare. Respingerea doare. Să pierzi pe cineva doare. Invidia doare. Toată lumea confundă aceste lucruri cu iubirea. Dar, în realitate, iubirea este singurul lucru din lumea asta care acoperă toată durerea și care te face să te simți din nou minunat”, scria Roxana Vancea pe rețelele sociale, înainte de căsătorie.

Roxana Vancea a fost vecină la Neatza cu Răzvan și Dani

Roxana Vancea a devenit cunoscută pentru publicul din România când a devenit vecină la Neatza cu Răzvan și Dani. Ulterior, Roxana Vancea a intrat într-o relație cu actorul Mihai Bendeac, alături de care a făcut mai multe videoclipuri amuzante pe Internet. După despărțire, Roxana Vancea și Mihai Bendeac au rămas în relații de prietenie, diva acceptând să-l realizeze un număr de roast pentru fost său iubit.

Roxana Vancea a avut o relație cu Mihai Bendeac

Roxana Vancea a fost invitată special la iUmor unde l-a luat la „roast” pe fostul ei iubit, spre amuzamentul publicului.

„Săptămâna asta am luat mai multe decizii proaste. Una dintre ele a fost să vin la acest roast. Am mai luat eu decizii proaste și în prima seară când te-am cunoscut pe tine, Mihai. Voi v-ați pus vreodată întrebarea cine este Bendeac sau ce este Bendeac? Bendeac nu există. Bendeac este o multitudine de personaje. El nu are personalitate, el este doar un interpret. Să vă explic cum e să vii de la serviciu oboist, să vrei să vorbești cu iubitul tău și să te întâmpine cu: Să-ți dea Dumnezeu sănătate și Măicuța DOmnului să nu-l lase singurel la greu”, a spus Roxana Vancea în cadrul roast-ului pentru Mihai Bendeac.

Roxana Vancea s-a născut la Târgu Jiu, are 30 de ani, a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport și este apreciată d epublic pentru fizicul ei impecabil. Vedeta ăși petrece mult timp din viață făcând sport, pasiune pe care o împărtășește cu soțul ei, care este antrenor de fitness.

