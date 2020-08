Puțini știu asta! Cum și-a cunoscut Roxana Vancea soțul? Vedeta a făcut primul pas: ”Ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec?!”

Pe cei doi îi unește în primul rând dragostea de sport, astfel că s-au cunoscut chiar la sala de fitness. Dragoș a venit să se antreneze, iar Roxana credea că este deja într-o relație. După ce s-a dovedit că era singur, vedeta i-a răspuns unui InstaStory, iar de aici lucurile au curs firesc, urmând și primele întâlniri.

Mi-a răspuns și am început să vorbim și după vreo trei zile am mers la un film, cel mai prost film! După film a trebuit să-l duc acasă și am mai stat o jumătate de oră – o oră, se făcuse 11, și după îl întreb: <Bă ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec> și el a zis <Da, ne pupăm dacă vrei tu>', a declarat Roxana Vancea la Antena Stars.

La scurt timp, Roxana s-a mutat în casa lui Dragoș, și-au clădit o relație solidă, fiul partenerului ei dintr-o relația anterioră fiind mereu răsfățat și în centrul atenției.

Roxana Vancea, pregătită pentru nuntă!