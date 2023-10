Ruby, prinsă de război în Israel. În timp ce oferea un interviu telefonic, legătura s-a întrerupt brusc - VIDEO

Cântăreața Ruby a fost surprinsă de război în Israel. Artista oferea un interviu prin intermediul telefonului, când legătura s-a întrerupt brusc.

Ruyb a declarat în exclusivitate la Antena 3 CNN că se află într-o vacanţă şi că mâine ar fi trebuit să se întoarcă acasă, în România.

"Suntem în vacanţă pentru câteva zile. Mâine ar fi trebuit să zburăm înapoi către ţară. În zona în care suntem noi, toată lumea s-a izolat. Am fost anunţaţi să ne izolăm. Fiecare casă înţeleg că are un buncăr undeva, iar noi avem chiar în apartamentul în care stăm o cameră tip bucăr. Toată lumea s-a izolat. De dimineaţă am fost la micul-dejun când am şi aflat ce se întâmplă de la nişte prieteni din România şi toată lumea a ieşit afară din hotel şi s-a uitat pe cer, erau urme ale rachetelor. Ni s-a spus să ne adăpostim oricum pentru că sunt rămăşiţe ale rachetelor care ne pot răni", a declarat Ruby la Antena 3 CNN.

Artista a continuat: "Pare ireal, nu putem procesa ce se întâmplă pentru că la noi în ţară lucruri de acest gen nu se întâmplă şi este ceva complet nou. Nu ştim exact cu ce ne confruntăm. Habar nu avem (n.r. cum ne întoarcem în ţară) pentru că am văzut cum au ţintit rachetele către aeroport şi nu ştiu ce zone, e foarte multă agitaţie aici. Nu ştim cum se va întâmpla. Mi-e şi frică să mă urc acum în avion. În seara asta, aveam un concert care s-a anulat.”

În timp ce prezentatoarea îi adresa o întrebare, conexiunea telefonică s-a întrerupt brusc. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Pe Instagram, Ruby a arătat camera buncăr în care se vor adăposti până vor putea părăsi țara.

MAE a transmis, sâmbătă, o alertă de călătorie pentru Israel

”Având în vedere evenimentele recente care au constat în lansarea unui număr mare de rachete din Făşia Gaza către teritoriul statului Israel şi declaraţia oficială a acestui stat privind mobilizare de lupta a armatei israeliene, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care se află sau tranzitează acest stat să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale, să se adăpostească în clădiri şi, când situaţia va permite, părăsirea ţării”, a transmis, sâmbătă, MAE.

Totodată, MAE atenţionează cetăţenii români care intenţionează să călătorească în Statul Israel să îşi reprogrameze călătoria.

”Cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statul Israel sunt sfătuiţi să se adreseze Ambasadei României la Tel Aviv şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând astfel datele de identificare şi propriile coordonate la adresa de e-mail [email protected], pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă”, a mai transmis MAE.

Oficialii MAE precizează că există factori confirmaţi de risc.