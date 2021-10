Salma Hayek, decolteul abisal care a eclipsat toate vedetele prezente la eveniment.Cum a fost surprinsă actrița în compania fiicei

Faimoasa actriță Salma Hayek a participat la premiera filmului Eternals alături de fiica ei, Valentina, în vârstă de 14 ani și împreună au atras atenția tuturor. Salma a îmbrăcat o rochie neagră care i-a pus în evidență bustul amplu.

Salma Hayek, decolteul abisat care a atras toate privirile

Rochia neagră mulată, cu decolteu abisal, a atras atenția tuturor celor prevenți la eveniment, dar în special a fotografilor. Actrița știe mereu cum să își pună formele în evidență, chiar și la vârsta de 55 ani.

La această rochie, Salma a asortat o pereche de pantofi aurii cu platformă și un clutch negru. Fiica ei, Valentina, ca o adevărată domnișoară, a purtat și ea tocuri. Ea a asortat la botinele negre cu toc pătrătat o rochie scurtă, neagră cu buline albe.

Decolteul Salmei, care ajungea aproape până la buric, nu a putut fi trecut cu vederea, în special pentru că a purtat un colier cu diamanate care a atras și mai mult atenția asupra formelor sale. Rochia cu despicătură adâncă a atras atenția și asupra picioarelor ei subțiri.

Noul film în care apare Salma, Eternals, va avea premiera în SUA și Marea Britanie pe 5 noiembrie. De asemenea, actrița a refuzat să dea prea multe detalii despre noul film în care joacă și a îndemnat publicul să meargă la cinema și să îl vizioneze.

Secretul frumuseții ei la vârsta de 55 ani

Salma Hayek este una dintre actrițele care și-a păstrat tenul proaspăt și tânăr, dar și silueta de invidiat în ciud trecerii timpului. Actrița face furori cu trupul ei, în special pentru că știe mereu cum să își pună în valoare formele.

Într-un interviu exclusiv pentru The Mirror, actrița a dezvăluit rutina care pe ea, cel puțin, o ajută să se mențină astfel. Antrenamentul fizic pe care actrița îl face este intens, dar de scurtă durată, ținând cont că nu durează mai mult de cinci minute pe zi.

Salma Hayek a spus: "Îmi place să fac yoga și am inventat un fel de exercițiu-rutină, care durează doar cinci minute și îmi lucrează întreg corpul. Poate fi dureros a doua zi, dar în timpul exercițiului nu simți absolut nimic".

"Nu mă deranjează numărul indicat de vârsta mea", a spus Salma Hayek. "Îmi place la 54 de ani. E o reușită. Am urât când am împlinit 30 de ani - am avut o criză atunci. Dar ador să fiu la 50 și ceva de ani", a mai adăugat actrița.

