Salma Hayek, secretul siluetei ei, la 54 de ani: o rutină de doar cinci minute. Cum reușește să arate atât de bine

Salma Hayek are 54 de ani și arată foarte bine. Primește deseori complimente de la fanii ei și nu numai. Într-un interviu exclusiv pentru The Mirror, actrița a dezvăluit rutina care pe ea, cel puțin, o ajută să se mențină astfel.

Antrenamentul fizic pe care actrița îl face este intens, dar de scurtă durată, ținând cont că nu durează mai mult de cinci minute pe zi.

Actrița din filmul "Frida" a mărturisit că a avut și momente în care a fost mai plinuță dar când își propune să schimbe ceva, reușește. Face orice este necesar, ține dietă și multe exerciții fizice, astfel încât să arate perfect.

Salma Hayek a spus: "Îmi place să fac yoga și am inventat un fel de exercițiu-rutină, care durează doar cinci minute și îmi lucrează întreg corpul. Poate fi dureros a doua zi, dar în timpul exercițiului nu simți absolut nimic".

Totodată, actrița, care este mama unui copil, a declarat că își iubește vârsta, dar recunoaște că i se pare din ce în ce mai greu să își mai lanseze provocări pe măsură ce trec anii.

"Nu mă deranjează numărul indicat de vârsta mea", a spus Salma Hayek. "Îmi place la 54 de ani. E o reușită. Am urât când am împlinit 30 de ani - am avut o criză atunci. Dar ador să fiu la 50 și ceva de ani".

"Mă simt de parcă aș avea totul. Sunt recunoscătoare și mă simt binecuvântată, dar cred că voi fi întotdeauna obsedată de evoluție și de dezvoltare personală, de creștere. Îmi zic mereu: 'OK, am obținut asta și asta, dar cum pot continua să devin mai bună și să cresc în diferite direcții ale vieții?' Uneori, e foarte ușor când nu trebuie să faci nimic altceva decât să rămâi în zona ta de confort", a mai spus Salma Hayek.

Tot ea: "Devine din ce în ce mai greu pe măsură ce îmbătrânești, pentru că obosești. Sunt de părere totuși că exact atunci când te oprești de tot, atunci îmbătrânești cu adevărat".

Salma Hayek a reușit să își facă toate acrobațiile singură în cel mai recent film al ei, The Hitman’s Wife’s Bodyguard.

"Iubesc scenele de acțiune", a spus ea, "Pot să fac orice îmi este îngăduit. Scena mea preferată din acest film este una când mă bat cu câțiva indivizi singură. A fost super amuzant. Am filmat câteva scene inclusiv în apă, mi-a plăcut foarte mult", a mai spus actrița.

Faimoasa actriță Salma Hayek, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit că s-a luptat în secret cu boala COVID-19, la începutul pandemiei. Infectarea cu coronavirus aproape că i-a fost fatală.

Într-un interviu pentru publicația Variety, Salma Hayek a povestit că, din cauza agravării bolii, actrița a avut nevoie să fie intubată. Ea a stat izolată într-o cameră din casa ei timp de șapte săptămâni până când a scăpat de boală. "Doctorul meu mi-a spus că merg la spital pentru că boala se agravase. I-am spus că prefer să mor acasă", a mai zis actrița.

Salma Hayek locuiește în Londra alături de soțul ei, François Henri Pinault, și fiica lor în vârstă de 13 ani, Valentina.

