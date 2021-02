Salma Hayek, imagine rară cu tatuaje pe piept. Cum și-a decorat bustul renumit

Salma Hayek e una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la Hollywood, ce a adunat fani din întreaga lume cu ajutorul unor filme precum Desperado, Wild Wild West, Frida (pentru care an primit și o nominalizare la Premiile Oscar), Puss in Boots și Like A Boss, cel mai recent film al ei.

Atunci când nu impresionează cu munca ei la Hollywood, Hayek nu se sfiește să își etaleze formele de invidiat pe rețelele de socializare, unde publică imagini din viața ei personală și unele poze ce au fost realizate de-a lungul carierei ei de succes.

Cum arată Salma Hayek cu tatuaje pe piept

Actrița și-a obișnuit deja fanii cu imagini incendiare din viața personală publicate pe rețelele de socializare, mai ales Instagram.