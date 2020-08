Sânziana Buruiană, declarații despre cea de-a doua sarcină. Când a aflat, de fapt, că urmează să devină din nou mămică

Cum a aflat Sânziana Buruiană că e gravidă

Blonda a reușit să surprindă, însă, atunci când a dezvăluit că a aflat de sarcină abia la patru luni, pentru că nu avea niciun simptom care să dea totul de gol. La un moment dat, și-a dat seama din pricina grețurilor și a unui suc acidulat!

„Am aflat pe la patru luni și că eram însărcinată. N-am avut niciun simptom, eram ok, începuse carantina. N-am avut niciun simptom, doar un pic de grețuri și de pofte. Și atunci mi-am dat seama. Că eu aveam un suc acidulat pe care nu-l puteam bea nici la prima sarcină. Am fost cu el la doctor. El a fost foarte fericit pentru că își dorea în sinea lui să avem mai mulți copii. Eu una, fiind singură la părinți, mi-am zis că o să o las singură! Din prima, am aflat și ce este. Dar a și mișcat copilul”, a mai spus Sânzi.

Pe final, Sânziana a mărturisit că are o oarecare teamă de naștere și că nu știe dacă își va aduce a doua fetiță pe lume natural sau tot prin cezariană.