Sânziana Negru a trecut printr-o operație la ochi. Primele declarații după intervenție. Cum arată acum vedeta

Sânziana Negru a trecut printr-o operație la ochi și le-a povestit totul prietenilor săi virtuali de pe Instagram. Câștigătoarea America Express, sezonul 7 a dezvăluit ce a presupus intervenția, dar și cum se simte acum.

Sânziana Negru a trecut printr-o operație la ochi pentru afecțiunea de care suferea. Câștigătoarea America Express, sezonul 7 a dezvăluit că avea probele cu vederea încă de la vârsta de 20 de ani, doar că în ultima perioadă acestea au avansat.

Cu greu, vedeta s-a hotărât să apeleze la intervenția pentru hipermetropie medie și a făcut anunțul în mediul online.

„Mâine mă operez la ochi (hipermetropie medie) pentru a scăpa de ochelari și e o zi tare importantă pentru cine ma cunoaște și știe cât de chioară sunt... că sincer... nu se mai putea. De la 20 de ani am început să am probleme cu vederea și a tot avansat până în punctul în care nu mai văd să citesc în telefon fără ochelari.", a spus Sânziana Negru, înainte de a ziua operației.

Cum se simte Sânziana Negru după operația la ochi. Cum arată acum câștigătoarea America Express, sezonul 7

Ziua următoare, Sânziana a postat o imagine imediat după ce s-a externat din spital. Vedeta a mărturisit că se simte foate bine și împăcată cu gândul că a avut curajul de a face acest pas.

„Nu știu dacă mai am betadină pe față, dar tocmai am ieșit din spital și mă simt minunat, deja văd mult mai bine și sunt tare happy că am făcut asta. Mă duc să mă culc o zi, revin.", a fost mesajul transmis de Sânziana Negru.

Ulterior, aceasta a revenit și cu un update legat de starea ei de sănătate. Vedeta a vorbit deschis cu prietenii virtuali despre cum se simte acum și prin ce stări trece. Sânziana a mărturisit că în ciuda faptului că s-a simțit puțin incomod după intervenția cu laser, este extrem de bucuroasă că vederea i s-a îmbunătățit considerabil.

„update: all good, am reusit chiar sa dorm, desi aseara ma ardeau ochii destul de tare, dar a disparut senzatia pana dimineata, acum vad toate firele de praf de pe jos si primul lucru azi dim a fost sa ma pensez (nu mai vedeam firele de par mici de foarte mut timp) si am fost foarte surprinsa de cat de bine arată tenul meu (am stat minute bune sa ma uit pur si simplu la piele)

ah si pisica se joaca cu toate picaturile mele de ochi si le caut pe sub pat

si-mi vine sa stau mult in intuneric ca un liliac

dar nu-mi vine sa cred ca scriu aici fara ochelari si vad sa citesc clar inclusiv randul asta mic” a adăugat câștigătoarea America Express, sezonul 7 alături de un videoclip filmat în timp ce stătea în pat.

Mai mult, ea a distribuit în mediul online și o imagine în care poartă o pereche de ochelari speciali în urma operației la ochi.

„Vă arăt cu cine doarme iubitul meu în următoarele două săptămâni”, a scris în desciere.

Situația prin care a trecut aceasta se pare că a prezentat foarte mult interes pentru internauții, iar aceștia au asaltat-o cu întrebări. Astfel, vedeta a promis că va reveni cu mai multe detalii despre operația la ochi prin care a trecut.

În plus, a ținut să adauge, din nou, că se simte foarte bine, nu o doare nimic, doar are o sensibilitate la lumină.