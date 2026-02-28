Antena Căutare
Sânziana Negru s-a lăsat filmată în duș. Imaginile de senzație cu iubita lui Ștefan Floroaica

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au avut recent parte de o vacanță de vis în Mexic. Cei doi au publicat imagini de senzație pe Instagram. 

Publicat: Sambata, 28 Februarie 2026, 09:00
Sânziana Negru s-a lăsat filmată în duș | Instagram

Sânziana Negru a făcut senzație în costum de baie pe plajele din Tulum. Frumoasa influeceriță s-a lăsat filmată în ipostaze sexy în vacanță, chiar și în dușul exterior.

Sânziana Negru, imagini de senzație în Mexic

„Niște arhitectură locală și internațională”, a scris Sânziana Negru în dreptul imaginilor în care apare intrând în duș, în costum de baie.

Sânziana și-a sărbătorit aniversarea de 38 de ani pe plajele din Mexic. Iubita lui Ștefan Floroaica este într-o formă fizică de invidiat, iar zâmbetul îi este cel mai de preț accesoriu.

Citește și: Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, vacanță de vis într-o destinație de lux de ziua ei. Unde au ajuns cei doi îndrăgostiți

După vacanța de vis, Sânziana a mers în Moldova, la zăpadă, la casa ei de la țară.

Sânziana Negru, care a câștigat sezonul 6 America Express, este într-o relație cu Ștefan Floroaica, finalist în sezonul 8 Asia Express, de aproximativ 3 ani.

Citește și: Cum arată casa din pădure a Sânzianei Negru. Câștigătoarea America Express a făcut turul casei

Cum l-a descris Sânziana Negru pe Ștefan Floroaica

Înainte ca Ștefan Floroaica să plece în Asia Express, Sânziana i-a făcut o prezentare inedită, descriindu-l astfel:

1. E încântat de orice loc nou, îi place neprevăzutul cel mai mult

2. Multiple variante de a cară lucruri, apelați cu încredere când va e greu

3. Super distractiv pe drum, spune bancuri și faze amuzante non stop, autostopul va fi un deliciu

4. E un bărbat chipeș, arată bine în orice ipostază

5. O poză cu prietenii lui adevărați

6. Nu știu cum a ajuns poză în slide, e un amic mai vechi

7. Genul de om care arată bine orice ai pune pe el

8. Și-a dorit mereu să ia un rol în Baywatch, dar i-am spus că s-a născut prea târziu

9. Adoarme foarte greu și numai în pat

10. Cea mai mare calitate a lui: a pus mâna pe o blondă care-l iubește mult.

Citește și: Ce diferență de vârstă este între Ștefan Floroaica de la Asia Express și iubita lui, Sânziana Negru

Apariție rară în costum de baie pentru una dintre cele mai cunoscute vedete. Cum a fost surprinsă Selena Gomez pe malul ...
