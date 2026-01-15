Sânziana Negru, schimbarea de look radicală la care nimeni nu se aștepta. Cum arată acum și cum au reacționat fanii

Sânziana Negru și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare când a postat o imagine cu ceea ce pare să fie noua ei tunsoare.

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, și-a surprins de curând fanii cu o schimbare de look radicală.

Frumoasa blondină a ales să își tundă părul, bucurându-se acum de un look fresh.

Sânziana Negru, schimbare de look radicală

Sânziana s-a filmat la finalul anului 2025 în timp ce își tundea doar vârfurile de la coadă, spunând că nu vrea să ia cu ea în 2026 un păr deteriorat. Prin urmare, ea și-a tuns vârfurile despicate, lăsându-i pe urmăritorii ei să creadă că nu va renunța complet la părul ei lung.

Iubita lui Ștefan Floroaica a decis, însă, să facă o schimbare de look mai mare de atât și a ales să meargă la coafor pentru o tunsoare bob. Inițial fanii nu au crezut-o și au speculat că poza a fost făcută cu ajutorul inteligenței artficiale pentru a-i păcăli.

„NU POT SA CRED ASA CEVA!!! Doamne cat de bine iti staaaaaaaa”, „e AI sau pe bune ?”, „Superba”, „Perucă?”, „După părerea mea este IA 🤖🤣 dar tu ești frumoasă oricum”, „Curajoasă schimbare!Păreri sunt multe si diverse, contează doar cum te simți tu!”, „Să vedem acum, Sânziana, cum mulțumești pe toată lumea: prea scurt, trebuia mai lung, prea deschis trebuia mai închis la culoare, prea AI, prea perucă, prea bun prea ca la țară, prea mișto, prea superbă, prea bombă etc Succes, Sânziana!” – Acestea au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Sânziana la postarea ei, unde mulți urmăritori au ales să nu o creadă.

Sânziana nu le-a răspuns fanilor, dar a distribuit aceeași poză și pe Insta Story, unde a scris „Trebuia să vin cu un update la această situație, nu? Că tot voiam să scap de vârfuri, am scăpat de tot”.

Schimbarea ei de look i-a împărțit pe urmăritorii ei în două tabere, mulți dintre ei spunând că o prinde bine noua tunsoare, în timp ce ceilalți au spus că o îmbătrânește și că va fi foarte greu de coafat pentru a-și păstra forma.

Sânziana este o conștientă de atuurile sale fizice și este adepta schimbărilor atunci când simte că e timpul să renunțe la unele lucruri. La finalul anului 2025, ea a vorbit despre renunțarea la lucrurile care țin amintiri de care nu are nevoie și a menționat că părul ei pare că a stocat de-a lungul timpului încercările prin care a trecut.

Tocmai de aceea se pare că a decis să apeleze la această schimbare de look drastică prin care și-a transformat acum complet înfățișarea, fiind de nerecunoscut pentru fanii săi. Încrezătoare și curajoasă, Sânziana s-a fotografiat zâmbind, fiind încântată de noul ei look.

