Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, vacanță de vis într-o destinație de lux de ziua ei. Unde au ajuns cei doi îndrăgostiți

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express, a împlinit de curând frumoasa vârstă de 38 de ani.

Sânziana Negru își sărbătorește ziua de naștere departe de casă, într-o vacanță de vis. | Instagram

Pentru a-și sărbători ziua de naștere așa cum se cuvine, Sânziana și iubitul ei, Ștefan Floroaica, fostul concurent Asia Express, au decis să plece împreună într-o vacanță.

Cei doi au ales o destinație exotică unde s-au bucurat de soare, plajă și multă relaxare. Sânziana a decis să își petreacă în acest an cea de-a 38-a aniversare undeva departe de casă, la căldură, acolo unde s-a bucurat din plin de vremea însorită.

Sânziana Negru a împlinit 38 de ani

Influencerița alături de iubitul ei au decis să meargă în Mexic, acolo unde Sânziana a mai fost în urmă cu aproximativ doi ani și a rămas complet impresionată de acel loc.

Acum ea și Ștefan au ocazia să viziteze și să se bucure de frumusețile naturii din Tulum împreună.

Recent, ea a postat pe contul ei de Instagram, acolo unde ține mereu legătura cu urmăritorii ei și le împărtășește imagini din viața ei de zi cu zi, imagini din Mexic chiar de ziua ei.

Sânziana a postat mai multe fotografii din destinația de lux acolo unde se simte extrem de răsfățată atât de gazde, cât și de iubitul ei, Ștefan.

Postarea ei a strâns peste 12K de aprecieri, iar în secțiunea de comentarii urmăritorii ei au felicitat-o și i-au transmis cele mai călduroase urări.

Ea și Ștefan sunt cazați într-un apartament de lux chiar pe plajă, fiind înconjurați de palmieri și de un peisaj de vis.

Locuința lor de pe plajă este extrem de frumos amenajată, iar Sânziana și Ștefan se bucură în fiecare zi de plajă și de mâncarea bună de la restaurantele din împrejurimi.

Sânziana a postat și un reel amuzant în care ea stă relaxată în patul de la cazare, iar patul pare că se mișcă singur pe roți, dar de fapt Ștefan este în spatele lui și împinge patul, doar pentru ca iubita lui să reușească să filmeze un video estetic.

În secțiunea de comentarii, urmăritorii Sânzianei s-au amuzat și i-au transmis influenceriței că trebuie să îl aprecieze și mai mult pe iubitul ei pentru cât e de dedicat atunci când vrea să o facă fericită.

Pe lângă plimbările în natură, mesele delicioase la restaurante și mersul la plajă, Sânziana și Ștefan și-au făcut timp să meargă și în magazine cu obiecte decorative, știind cât de mult îi plac ei. Pe lângă pasiunea ei pentru fashion și machiaj, Sânziana a recunoscut că îi plac mult obiectele decorative și mereu caută noi lucruri cu care poate updata designul casei ei.

