Sânziana Negru trece prin momente dificile! Cu ce probleme de sănătate se confruntă la doar câteva zile de la operația la ochi

După ce a lipsit o săptămână de pe rețelele de socializare, Sânziana Negru a revenit cu o veste tristă pentru urmăritorii ei.

Sânziana Negru, câștigătoarea America Express sezonul 6, se confruntă cu o problemă gravă de sănătate. Influencerința a povestit totul în detaliu pe Insta Story, în speranța în care va reuși să ajute și alți oameni cu mesajul pe care îl transmite.

Sânziana Negru, clipe de spaimă și dureri cumplite. Ce a pățit

În urmă cu câteva zile, Sânziana Negru a apelat la ajutorul medicilor pentru o operație oftalmologică ce avea să îi scadă dioptriile pentru a vedea mai clar.

Ea a dezvăluit pentru prietenii virtuali că avea probele cu vederea încă de la vârsta de 20 de ani, doar că în ultima perioadă acestea s-au accentuat.

Cu greu, vedeta s-a hotărât să apeleze la intervenția pentru hipermetropie medie și a făcut anunțul în mediul online.

După externarea din spital, Sânziana a postat pe Instagram că e bine, că operația a fost un succes și că acum vede mult mai bine. Ea s-a bucurat că a avut curajul de a trece printr-o asemenea operație.

La scurt timp după intervenție, Sânziana a plecat împreună cu iubitul ei Ștefan la o nuntă și, pentru că recomandarea medicului a fost să se nu se machieze la ochi, ea a ales să poarte doar fond de ten.

Cu toate acestea, Sânziana pare că a făcut o greșeală gravă.

“Am lipsit nițel de aici că am fost ocupată cu niște perfuzii și vizite constant la spital din cauza unei complicații la ochi care a început duminica trecută. O durere cum nu pot să vă explic ce-am simțit săptămâna asta. Și toate din cauza unui burețel de makeup. Complet stupid. M-a mâncat pe mine să mă duc la nuntă, sâmbăta trecută, cu fond de ten pe față, și cu anticearcăn, pe care l-am întins cu un burețel care nu era nou și nici bine curățat, doar îl îmbibasem în apă. Ochii mei proaspăt operați s-au inflamat atât de rău încât n-am mai putut ține ochii deschiși zile la rând. Senzația de cioburi de sticlă în ochi a fost zi și noapte, 3-4 zile, constant. Nu puteam să dorm, nu puteam să văd, lăcrimam nonstop, durerea nu trecea cu nimic, efectiv un coșmar”, a povestit Sânziana pe Insta Story.

Chiar dacă starea ei de sănătate s-a agravat rapid, se pare că Sânziana se simte bine acum, după ce a apelat imediat la ajutorul medicilor atunci când a acuzat dureri.

“Sunt în continuare sub tratament, am scăpat de ce era mai rău, dar n-o să uit ușor acest episode. Am avut o echipă de medici cum rar mi-a fost dat să văd la noi în țară, așa că le mulțumesc din suflet pentru grijă, atenție, răbdare și dedicare. (…) Vestea cea mai bună este că operația nu a fost deloc afectată, inflamația a început din exteriorul echilor spre centru și am reușit să o oprim (cu un tratament destul de sever, ce-I drept) până să ajungă la partea care s-a lucrat cu laser”, a mai clarificat influencerița.

