Sarah Dumitrescu are o agendă plină când vine vorba de planul profesional, ocupându-se de baschetul de performanță.

Tânăra de 23 de ani îi calcă pe urme tatălui său, fostul jucător de baschet, Tiberiu Dumitrescu, însă știe că un sportiv profesionist cere sacrificii. Inclusiv fiica Aneimaria Prodan a renunțat la plăcerile vieții, pentru a se dedica și mai mult pasiunii sale.

Sarah Dumitrescu a recunoscut de ce nu are încă un iubit. Ce mărturisiri a făcut fiica Aneimaria Prodan: „Am renunțat la tot”

Tânăra joacă baschet de la 10 ani, iar la 18 ani s-a stabilist în America, acolo unde joacă într-o echipă de baschet feminină. Într-un interviu acordat pentru Click!, Sarah Dumitrescu recunoaște că a renunțat la multe dintre plăcerile vieții, pentru a putea fi un adevărat profesionist. Mai mult, îi este recunoscătoare părinților ei, pentru că i-au dat cele mai bune calități atât în plan personal, cât și profesional.

„Este viața pe care am ales-o conștientă fiind că trebuie să renunț la «tot ce e pământesc frumos». Pentru mine, baschetul e viața mea. De la 10 ani joc baschet. Și atât. Antrenament și scoală. Și nu mă deranjează. Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Da. Sunt fata Anamariei, dar am un nume puternic.

Am renunțat la tot. La vacanțe. La petreceri. La dulciuri. Cam la tot. (…) Am câteva zile de vacanță pe an și le trăiesc la maxim. Fără alcool (nu beau decât apă), fără nenorociri. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină.

Eu sunt cetățean american, unul mândru. Îmi văd părinții mai rar și rudele. Am două antrenamente pe zi și școală. Nu am timp de nimic altceva. Dar așa m-au crescut părinții mei.

De când am plecat la “boarding school“, de mică. Mama mi-a spus așa 'de azi ești pe cont propriu ajutată de mine, dar totuși pe cont propriu'. Te naști și mori singură și trebuie să te pregătești pentru ce e mai rău și greu în viață. Dar, treci peste tot cu capul sus”, a declarat Sarah Dumitrescu, pentru Click.ro.

Blondina spune că nu a intervenit până acum din punct de vedere estetic, mai ales că este foarte tânără și nu are nevoie.

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât!

La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu O mare. Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, a mai spus ea pentru sursa citată anterior.