Sarah Harding, fostă membră a trupei „Girls Aloud”, a murit la 39 de ani. Cântăreața a fost diagnosticată cu cancer

Sarah Nicole Hardman, cunoscută pe numele de scenă Sarah Harding, a murit la doar 39 de ani după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiu avansat la sân.

Cântăreața a dezvăluit că suferă de această boală la finalul anului 2020, atunci când a dezvăluit că în ciuda tratamentelor dechimioterapie cancerul i s-a extins la plamâni și la coloană, iar medicii nu i-au mai dat prea mult timp.

Cine a dat vestea că Sarah Harding a murit

Vestea tristă a fost dată de către mama vedetei, Marie, care a publicat o imagine cu Sarah Harding pe Instagram alături de un mesaj extrem de trist.

„Cu multă durere azi vă anunț că frumoasa mea fiică Sarah din păcare a murit. Mulți dintre voi știau că Sarah luptă cu cancerul și a luptat atât de puternic până în ultima ei zi. A murit în această dimineață. Vreau să mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru din ultimul an. A însemnat enorm pentru ea și i-a dat putere și liniște faptul că știa că a fost iubită. A fost o stea puternic strălucitoare și sper ca toată lumea să-și aducă aminte de ea așa, ci nu cum a fost în în timpul luptei împotriva acestei boli teribile.", a scris mama artistei.

Sarah Harding a luptat cu boala și a fost extrem de puternică, chiar dacă medicii i-au spus că va mai avea de trăit doar câteva luni. Artista a făcut chimioterapie, însă acest lucru pare că nu a ajutat-o suficient, conform news.ro.

Cine este Sarah Harding

Sarah Harding s-a născut pe 17 noiembrie 1981 în Ascot, Regatul Unit. Aceasta a devenit cunoscută în 2002, când a concurat pentru „Popstars: The Rivals”, un show al ITV care avea ca obiectiv înfiinţarea unei trupe de fete şi a uneia de băieţi.

Ea a ajuns în finală şi a fost votată pentru a face parte din Girls Aloud alături de Nicola Roberts, Nadine Coyle, Kimberley Walsh şi Cheryl Tweedy.

Grupul a lansat câteva piese de succes în Marea Britanie, precum „Sound of the Underground”, „The Promise”, „Love Machine”, „Jump” şi „Call The Shots”.

Girls Aloud s-a reunit în 2012 după o scurtă pauză, pentru a lansa o compilaţie şi a întreprinde un turneu, iar anul următor şi-a anunţat destrămarea.

De atunci, Harding a jucat în câteva filme, precum „Run for Your Wife” şi „St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold”, a făcut parte din reality show-ul „The Jump” de la Channel 4, în 2016, iar în 2017 a câştigat „Celebrity Big Brother”.

