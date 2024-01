Saveta Bogdan a fost cerută de soție de ziua ei, de către un bărbat de 40 de ani. Ce răspuns i-a dat cântăreața de muzică populară

Saveta Bogdan a dezvăluit că în ziua ei de naștere a primit o cerere inedită de căsătorie de la un bărbat în vârstă de 40 de ani. Ce i-a răspuns aceasta!

Celebra câmtăreață de muzică populară, în vârstă de 78 de ani, a fost extrem de solicitată cu urări de la fani și a fost sărbătorită timp de trei zile de către diverse posturi de televiziune.

Saveta Bogdan a fost cerută în căsătorie de un bărbat în vârstă de 40 de ani. Ce i-a răspuns

Saveta Bogdan a rememorat momentul când a primit un apel telefonic neașteptat de la un admirator mai tânăr cu 38 de ani decât ea, care i-a făcut o propunere de a se căsători. Vesela și iubită de public, artista a comentat cu umor situația, dezvăluind că i-a spus bărbatului că este prea în vârstă pentru a se căsători cu el și că își dorește un partener mai tânăr.

„Am avut la mesaje de ziua mea, de n-am avut de când sunt eu! Nu am avut în viața mea atâtea mesaje. Trei zile am fost serbată de televiziuni. Am întinerit cu 20 de ani, pentru că am observat că publicul mă iubește foarte mult. Nici nu mă așteptam!”, a declarat Saveta Bogdan, pentru viva.ro.

„M-a sunat un bărbat să mă ceară la telefon de nevastă. I-am spus: 'Du-te, domne, de aici! Câți ani ai mata? 'Am 40', mi-a spus el. 'Ești prea bătrân. Eu vreau un bărbat mai tânăr'. Păi, ce să îi spun? Eu mă mai mărit la vârsta mea?' I-am spus: 'dacă dumneata îmi dai telefon să îmi spui 'La mulți ani!' asta este altceva, dar nu sunt de măritat eu! Numai cu unul și mai tânăr!”, a mai declarat Saveta Bogdan, pentru sursa citată mai sus.

Ce operații estetice își dorește Saveta Bogdan să-și facă la 77 de ani. Cântăreața a dezvăluit totul!

Cu toate că se bucură de o carieră de succes și de o popularitate constantă, Saveta Bogdan își propune să scape de semnele trecerii timpului. Printre prioritățile sale se numără eliminarea unor riduri de pe frunte și din jurul ochilor. Cu hotărâre, interpreta de muzică populară a anunțat că intenționează să recurgă și la injecții de acid hialuronic pentru a-și contura buzele, o procedură tot mai răspândită în rândul femeilor moderne.

Printre îmbunătățirile planificate, artista dorește să elimine ridurile de pe frunte și din jurul ochilor, căutând proceduri care să îi ofere un aspect proaspăt și revitalizat. Cu determinare, Saveta Bogdan a dezvăluit că vrea să recurgă și la injecții de acid hialuronic pentru a-și evidenția buzele, o decizie inspirată din tendințele actuale de îngrijire estetică.

Motivația sa este susținută de dorința de a rămâne în centrul atenției publicului, considerând că aspectul său fizic are o importanță în menținerea iubirii și aprecierii fanilor săi. Cu o carieră bogată și un spirit tânăr, Saveta Bogdan se pregătește să îmbrace schimbările cu deschidere și încredere, aducând un suflu nou în percepția asupra frumuseții la orice vârstă.

"Păi da, trebuie să mă mențin în mijlocul publicului pentru că eu cânt și încă trebuie să arăt bine pentru a putea fi iubită de clienți. Deocamdată la față, la buze aș vrea și nu știu, poate în jurul ochilor un pic sau cam așa ceva.", a declarat Saveta Bogdan, în urmă cu puțin timp, în cadrul unui interviu, acordat în exclusivitate pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.