Scandal la un concert susținut de Jador în Londra. Imaginile publicate de Rareș Ciortan, organizatorul evenimentului

Rareș Ciortan, organizatorul evenimentelor la care a fost protagonist Jador, a publicat pe contul său de Instagram imagini din timpul scandalului din stradă. Fostul iubit al Anei Mocanu a transmis că în Bringham, duppă concertul lui Jador, a avut loc o încăierare puternică, în urma căreia a ajuns la spital. Jador nu a luat parte la scandal, acesta reușind să plece înainte de încăierare.

Organizatorul evenimentului a publicat pe contul său de Instagram imagini din timpul scandalului din Londra.

De asemenea, fostul iubit al Anei Mocanu s-a pozat pe patul de spital.

Ulterior, Rareș Ciortan a declarat pentru Spynews că după concertul lui Jador a observat că sunt urmăriți și a reușit să-l trimită pe manelist departe de locul în care urma să aibă loc o încăierare.

Ce a spus Rareș Ciortan, despre scandalul de după concertul lui Jador

”Am organizat o serie de evenimente aici în Londra, primul a fost vineri la Londra, a decurs foarte, foarte bine, doar că sâmbătă la Birmingham l-am condus, după terminarea concertului, pe Jador la mașină și am observat că suntem urmăriți de câteva persoane dubioase, așa că am reușit să-l urc în mașină pe Jador și să plece, doar că imediat am fost tras între mașinile acelea și pur și simplu bătut și desfigurat de șapte persoane”, ne-a spus Rareș Ciortan pentru sursa mesnționată anterior.

Rareș Ciortan a declarat că a stat o zi internat la spital și că are o fractură de pomete, după ce a fost lovit n repetate rânduri.

”Doar o persoană cunosc, nu cunosc motivul, cred că au crezut că am bani la mine sau pur și simplu și-au dorit să ne bată și pe mine și pe Jador, nu înțeleg care a fost ideea, legea își va face dreptate, locuiesc aici în U.K și am încredere că totul va fi exact așa cum trebuie”, a spus Rereș Ciortan.

Jador a fost alături de mama sa la Chefi la Cuțite. Ce a spus femeia despre fiul ei

Jador a fost invitat la Chefi la cuțite, alături de mama lui. Acolo femeia a declarat că ea nu-i poate asculta muzica, din cauza orientării religioase.

„Este un copil modest. Nu știu, pentru mine e copilul ăla cu sapa, cu coasa, cu căruța. El așa a fost crescut. Mie nu-mi place ce face el, a terminat Academia de Studii Economice și masterul. Aș fi vrut să meargă mai departe, dar din păcate a intervenit pasiunea asta pe care o are el pentru muzică, de când era copil, și a ales alt drum. Dar e alegerea lui, e decizia lui și îl susțin în tot ceea ce face. Dar din păcate nu-i ascult muzica. Eu sunt pocăită și nu ascult muzica lui. Dar apreciez ceea ce face. Cânta acasă de când era mic”, a mărturisit femeia, spre marea surprindere a tuturor.

