Selena Gomez s-a îngrășat și e greu de recunoscut. Cum arată acum artista

Selena Gomez, în vârstă de 29 de ani, e una dintre cele mai cunoscute vedete din lume. Ea și-a făcut un renume după ce a apărut în serialul Wizards of Waverly Place, urmat de proiecte precum Another Cinderella Story, Princess Protection Program și Spring Breakers.

Dincolo de cariera ei în industria cinematografică, Selena a lansat și mai multe albume de succes și a avut mai multe melodii în primele zece poziții din Billboard Top 100, precum Come & Get It și Same Old Love.

Vezi aici imaginile cu artista în timp ce ia masa alături de o prietenă, în Los Angeles.

