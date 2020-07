Șerban Copoț de la iUmor e în culmea fericirii! Vedeta a făcut marele anunț: „Sunt leșinat de nerăbdare”

Va multumesc din suflet pentru urari dragilor! 😊😄🤗 Dar cel mai important cadou va veni la sfarsitul lui noiembrie cand mult iubita mea sotie o sa aduca pe lume o fetita 🤗🤗🤗🤗 Sunt lesinat de nerabdare sa fiu tata de fetita 😊🙃😁 Tot binele din lume va doresc si va marturisesc ca sunt fericit pana la Dumnezeu si inapoi! P.S. stiu ca poza e veche dar o ador! #familie #zidenastere #tatade3copii #bucurie #5

A post shared by Serban Copot (@serbancopot) on Jul 2, 2020 at 3:56am PDT