Shannen Doherty, un nou anunț dureros! Boala a avansat, iar cancerul i-a ajuns și la oase. Mesajul sfâșietor transmis de actriță

Shannen Doherty a povestit într-un nou interviu despre starea ei de sănătate. Actrița, care suferă de cancer la sân, spune că boala s-a extins la creier și, mai nou, și la oase. Care a fost mesajul actriței adorate de români în anii `90!

Într-un interviu acordat recent pentru Revista People, Shannen Doherty, în vârstă de 52 de ani, spune că „nu vrea să moară”, după ce a dezvăluit că sistemul osos i-a fost afectat de cancerul cu care se luptă de mulți ani.

„Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea... Pur și simplu nu sunt pregătită, nu am terminat. (...) Primesc în continuare tratament. (...) Nu am terminat cu crearea. Nu am terminat cu speranța de a schimba lucrurile în bine. Pur nu am terminat.”, a declarat actrița într-un interviu pentru sursa citată mai sus.

Shannen Doherty a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer de sân în anul 2015

Drama celebrei actriției, pe care publicul o știe datorită personajului Brenda din „Beverly Hills 90210”, a început în anul 2015, atunci când a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer de sân. Doi ani mai târziu, după ce a suferit o mastectomie și a fost supusă la chimioterapie și radioterapie, anunța că boala a intrat în remisie.

Dar, în anul 2019, cancerul i-a revenit, iar în 2020, Shannen Doherty transmitea că se află în stadiul patru al bolii.

„Când te întrebi: De ce eu? De ce am făcut cancer? Și apoi: De ce a revenit cancerul? De ce sunt în stadiul patru? Asta te determină să cauți scopul mai mare în viață.”, mărturisea ea la acea vreme, potrivit people.com.

În toată această perioadă, Doherty a rămas optimistă și a continuat să se lupte cu boala. Actrița și-a documentat diversele diagnostice și tratamente pe rețelele de socializare pentru a crește gradul de conștientizare în ceea ce privește cancerul.

În luna iunie a acestui an, Shannen Doherty anunța că boala s-a extins și la creier. Într-o postare emoționantă făcută pe contul personal de Instagram, actrița a împărtășit un videoclip în care primește tratament cu radiații, scriind în descriere că un control efectuat la începutul lunii ianuarie a dezvăluit metastaze în creierul ei.

Shannen Doherty speră să intre în studii clinice, pe măsură ce se dezvoltă noi tratamente pentru boala de care suferă.

„Mi se pare o nebunie că încă nu avem un leac.”, spunea Shannen Doherty, potrivit sursei citate.

