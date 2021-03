Cum arată acum actorii din Familia Addams, după 30 de ani de la lansarea filmului

Anjelica Huston a jucat și în celebrul film The Witches, fiind extrem de apreciată pentru rolul ei.

Regretatul actor Raul Julia, care a decedat în 1994, a jucat și în The Organization și în The Panic in Needle Park, fiind un actor de excepție.

Christopher Lloyd, din rolul unchiului Fester, a jucat în filmul Man & Witch, demonstrând cât de talentat poate fi.

Christina Ricci a interpretat-o pe micuța Wednesday și ajuns să aibă o carieră de succes, apărând și în filmele Casper, Sleepy Hollow, Fear and Loathing in Las Vegas și The Smurfs 2.

Jimmy Workman l-a jucat pe puștiul Pugsley Addams, iar apoi a ajuns să joace în filme precum Black Sheep, As Good as It Gets și To Kill a Mockumentary.

Carel Struycken l-a interpretat pe majordomul de temut din serial, ajungând mai apoi să joace în filme celebre precum Gerald's Game (2017) și Doctor Sleep (2019).