Andreea Antonescu și Traian Spak au trăit o frumoasă poveste de iubire vreme de peste un deceniu, timp în care au adus pe lume o fiică, pe Sienna. Drumurile lor s-au separat, însă au rămas în relații foarte bune de dragul copilului.

Adevărul despre fosta căsnicie a Andreei Antonescu. De ce s-a despărțit de Traian Spak, tatăl primului ei copil: „După 14 ani” | Instagram

Traian Spak locuiește în America, în timp ce divorțul de Andreea s-a încheiat, oficial, în România. Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, cei doi au rămas prieteni buni, având grijă ca fetiței lor să nu le lipsească nimic. Sienna a ales să locuiască peste Ocean încă de la sfârșitul anului trecut, iar mama ei o vizitează și i-a fost alături de ziua sa de naștere.

Citește și: Andreea Antonescu a mărturisit că a avut o cerință mai specială pentru preot în ziua botezului mezinei sale. Ce l-a rugat să facă

Adevărul despre fosta căsnicie a Andreei Antonescu. De ce s-a despărțit de Traian Spak, tatăl primului ei copil

Jumătatea trupei Andre s-a destăinuit, recent, într-un podcast de pe YouTube, lămurind care a fost, de fapt, motivul despărțirii de tatăl primului ei copil. Ea și Traian Spak s-au iubit și s-au respectat reciproc, ceea ce se întâmplă și în prezent, artista recunoscând că nu știa ce-i rezervă viitorul. După 14 ani, ambii și-au spus adio, dar au rămas prieteni buni de dragul Siennei.

„Nu știu ce rezervă viitorul și n-am știut vreodată. Ba mai mult, viața m-a învățat ca niciodată să nu spun niciodată. Pot să-ți spun strict ce-am făcut până în momentul acesta, ce poate mi-ar plăcea să se întâmple, dar știu că și aici intervine Dumnezeu și spun: ok, las în voia Ta, pentru că știi mai bine pentru mine.

Noi am fost sinceri unul față de celălalt încă de la început, și pentru că noi am avut o relație construită pe respect, bun simț, iubire și n-am fi vrut, ținând cont de faptul că eram pe două continente separate, nu am fi vrut după 14 ani să murdărim cu lucruri mici”, a dezvăluit Andreea Antonescu, pe YouTube, notează Click!.

Îndrăgita artistă mai spune că fostul soț va rămâne întotdeauna una dintre persoanele sale de suflet, deși locuiesc pe două continete diferite.

„Am respectat ce-a fost între noi, ne-am respectat unul pe celălalt și nu vrem să ne dezicem de la noi. Și probabil nu cred, nu știu, dar probabil că s-ar fi ajuns la niște lucruri mici.

Traian este un om foarte bun. Îmi este prieten adevărat în continuare. Ne înțelegem bine, ne sfătuim, ne bucurăm unul pentru celălalt atunci când este cazul. Ne întristăm și încercăm să ne sfătuim unul pe celălalt, pentru că e un om care merită. Este un om care întotdeauna a vorbit foarte frumos cu și despre mine, întotdeauna a vorbit calm.

E un om pe care-l respect mult și sunt convinsă că până la final va fi unul dintre oamenii apropiați sufletului meu”, a mai spus vedeta, conform Click!.

Citește și: Andreea Bălan și Andreea Antonescu au făcut show la botezul micuței Venice Victoria. Imagini de senzație de la petrecere

Divorțul dintre Andreea Antonescu și Traian Spak s-ar fi produs în România, înainte ca artista să devină mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe Venice Victoria, însă s-a despărțit după numai câteva luni de relație de fostul iubit, jurnalistul Victor Vrînceanu.

„Fiind divorțată deja de ceva timp înainte de naștere, fetița a luat numele tatălui, așa cum era și normal. Am avut grijă ca totul să fie rezolvat la timp, să nu ne trezim cu surprize neplăcute”, a spus artista, pentru Viva!.

În acest an, Andreea Antonescu i-a luat pe mulți prin surprindere când a anunțat că se desparte de tatăl celui de-al doilea copil.

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter.

Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei! Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta pe acest subiect!”, a fost mesajul postat de Andreea Antonescu pe InstaStory.