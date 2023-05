Sienna, fiica cea mare a Andreei Antonescu, nu a aflat despre despărțirea dintre ea și Victor Vrînceanu: „Mi-am promis”

Fiica cea mare a Andreei Antonescu din fosta căsnicie cu Traian Spak se află în America încă de dinaintea nașterii surioarei sale, din decembrie, anul trecut.

Sienna, fiica cea mare a Andreei Antonescu, nu a aflat despre despărțirea dintre ea și Victor Vrînceanu

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu au ales să meargă pe drumuri separate, deși au devenit părinții unei fetițe de câteva luni. Fiica cea mare a artistei nu se află momentan în România și nici nu a aflat de separarea mamei sale de iubit. Într-un interviu acordat pentru Ego, Andreea Antonescu a povestit, în detaliu, ce s-a întâmplat în familia ei.

„Nu am discutat încă cu Sienna pe acest subiect, da. Ea mai are acces, (n.r. la știri) dar eu și mama mea încercăm să îi restricționăm, să spunem, unele lucruri. La urma urmei, este un copilaș de 12 ani. Consider că, poate, cea mai bună variantă este să vorbesc cu ea față în față. Întotdeauna mi-am dorit și mi-am promis, încă de când am rămas însărcinată cu Sienna, că o să fac tot posibilul ca să devin cea mai bună prietenă a ei ca ea să aibă încredere în mine, să discute cu mine absolut orice.

Nu vreau să îi îngrădesc libertatea și dreptul de a avea prieteni, dar am considerat că, comparativ cu prietenii pe care îi are, eu, cu o experiență de viață și o diferență de vârstă, aș putea să îi dau sfaturi mai înțelepte. Pe de altă parte, în viața aceasta, părinții sunt cei care te iubesc necondiționat și te vor iubi indiferent de situație.

Mă gândesc că eu aș fi persoana care ar ști exact ce sfaturi să îi dea, deși am plecat întotdeauna de la premisa că trebuie să ascult foarte mult dorințele și doleanțele ei. Îi explic toate variantele, soluțiile, dar decizia finală îi aparține ei. Până în acest moment, mi-a reușit”, a declarat Andreea Antonescu pentru Ego.

„Sienna a plecat din România după ce am născut, dar nu până în momentul în care noi doi ne-am separat. Am considerat că, decât să o anunț prin FaceTime sau telefon, mai bine ne vedem față în față și discutăm acest subiect.

Mă gândesc, nu știu. Când eram mică, mi s-a spus la un moment dat: «Andreea, ai grijă! Cele mai grele două meserii sunt de părinte și terapeut!». Am realizat că așa este. Este greu să fii părinte. Dar, pe de altă parte, cele mai mari satisfacții ale vieții de aici ți le iei. Dar trebuie să stai să gestionezi, te ocupi de un suflețel inocent, care te vede ca pe Dumnezeu, care te vede un gigant, un puternic. Atunci, este greu să nu dezamăgești un suflet curat și sincer, care te iubește necondiționat”, a mai povestit ea pentru Ego.

Cum s-au cunoscut Andreea Antonescu și tatăl celui de-al doilea copil al ei

Potivit declrațiilor făcute de vedetă, ea și fostul iubit s-au cunoscut în perioada pandemiei, atunci când ea a fost invitată la emisiunea moderată de cel care acum îi e partener.

„Victor m-a contactat în perioada pandemiei pentru a participa, ca invitată, la emisia pe care el o modera. Nu m-am uitat o secundă să văd dacă are sau nu verighetă, pentru că eram departe de a mă gândi la o relație mai mult decât amicală! După cum era de așteptat, el a făcut primul pas… Eu sunt mai de modă veche din acest punct de vedere!”, a declarat Andreea Antonescu potrivit Unica.ro.

În luna martie, artista le-a dat vestea fanilor, referitor la despărțire.

„Dragii mei, vreau să aflați de la mine că relația pe care am avut-o cu Victor s-a încheiat! Despărțirea nu are ca și cauză subiecte care să țină prima pagină, ci doar simpla nepotrivire de caracter. Vom da amândoi ce e mai bun pentru creșterea bebelinei. Vă mulțumesc anticipat pentru faptul că îmi respectați alegerea de a nu mai discuta acest subiect”, a scris Andreea Antonescu pe contul său de Instagram.

