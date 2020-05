Simona Gherghe vorbește pentru prima oară despre problemele pe care le-a avut cu cei doi copii: „Nici nu îndrăzneam să mai sper”

Acum un an, nici nu indrazneam sa sper la scenele astea... Poate intr-o zi, o sa-mi fac curaj sa povestesc cat de greu i-a fost Anei, cand s-a nascut Vlad, desi o pregatisem toata sarcina. Si nu doar Anei, ci tuturor, caci acomodarea lor a fost una extrem de dificila. Si oricat am citit, oricat am experimentat, pana la urma cheia a fost RABDAREA. Cu timpul, s-au obisnuit unul cu altul, s-au imprietenit, acum imi creste inima cand ii vad asa. Asta nu inseamna ca nu se mai bat uneori... 😀❤️ #mamadedoi #parenting #anageorgia #vladioan #simonagherghe

A post shared by Simona Gherghe (@simgherghe) on May 20, 2020 at 8:03am PDT