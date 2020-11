Sore, mișcări sexy în noul ei videoclip. Ce vedetă a ajutat-o să danseze așa

Ștefania, iubita lui Speak, despre care cu toții știm că e o dansatoare extrem de bună și o artistă completă, a învățat-o pe Sore mișcările dansului pe care ea l-a făcut în noul videoclip. Rugămintea lui Sore către Ștefania a sunat cam așa:

“Soareeec mic, ma ajuti cu un dans rapid, te rog mult? Dansezi cel mai frumos din lume, eu nu o sa dansez chiar asa, dar nici picioare stangi n-am 😂 ai timp? ”

Iar Ștefania nu a ezitat să o ajute. Sore a mai adăugat: “Am repetat in oglinda, am dat pe slow motion miscarile iar ziua urmatoare, vineri, am filmat clipul. Am ramas impresionata, va zic sincer, pentru ca nu oricand cineva iti sare in ajutor, asa, pur si simplu”.