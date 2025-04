Doliu în lumea filmului la Hollywood! Actorul Val Kilmer s-a stins din viața la vârsta de 65 ani

Celebrul actor Val Kilmer, cel care a jucat în Batman și Top Gun, a murit la vârsta de 65 ani.

Val Kilmer a făcut istorie în lumea filmului și a lăsat acum multe rude și mulți prieteni îndurerați după trecerea lui în neființă. Rolurile care l-au consacrat pe Val Kilmer includ interpretarea rolului lui Batman, rolul lui Iceman din Top Gun și cel al lui Doc Holliday în Tombstone.

Actorul a fost unul dintre cei mai apreciați de la Hollywood, cu un palmares impresionat când vine vorba de filmele în care a jucat.

Val Kilmer a murit la vârsta de 65 ani

Cunoscut pentru talentul său și felul lui carismatic de a fi, Val Kilmer a fost îndrăgit de mulți colegi de breaslă. El a interpretat unele dintre cele mai remarcabile personaje ale tuturor timpurilor, precum Jim Morrison și Batman, roluri ce i-au marcat întreaga carieră.

În 1986, Kilmer l-a interpretat pe aviatorul naval Tom Iceman Kazansky, jucând alături de Tom Cruise în capodopera Top Gun a lui Tony Scott. El și-a încheiat cariera mult prea devreme, la vârsta de 65 ani, pe data de 1 aprlie 2025.

Actorul a murit de pneumonie în Los Angeles, după cum a povestit fiica acestuia, actrița Mercedes Kilmer, pentru The New York Times.

În 2015, celebrul actor a fost diagnosticat cu cancer la esofag, iar documentarul despre viața lui, intitulat Val, a avut premiera la Cannes în 2021. Documentarul emoționant îl surprinde pe actor în ipostaze dureroase, având nevoie de intubare pentru a putea respira normal.

Deși inițial a negat severitatea afecțiunii, în cele din urmă a urmat tratamente agresive, inclusiv traheotomie, chimioterapie și radioterapie. Aceste intervenții i-au schimbat vocea, dar nu i-au diminuat spiritul luptător.

Actorul a crescut în San Fernando Valley și puțini știu că a avut o copilărie marcată de divorțul părinților și de moartea fratelui său mai mic, evenimente care l-au afectat profund. Kilmer a fost un elev talentat și a devenit cel mai tânăr student acceptat la celebra Juilliard School din New York.

El a devenit cunoscut de-a lungul timpului și pentru roluri precum mâna dreapta a lui Robert De Niro în filmul Heat (1995), asistentul lui Marlon Brano în The Island of Dr. Moreau (1996), rolul lui Simon Templar în The Saint (1997) și detectivul homosexual Gay Perry în Kiss Kiss Bang Bang (2005).

În 1993, Val Kilmer a interpretat și rolul lui Elvis Presley în filmul True Romance, film scris de Quentin Tarantino, iar în 2003 a jucat rolul unui star porno în filmul Wonderland.

Rolurile lui diverse au demonstrat abilitatea lui de a se plia pe scenarii și de a-și construi personaje memorabile, care au rămas în inimile fanilor săi.

În ceea ce privește viața sa personală, Val Kilmer a fost cunoscut pentru relațiile sale amoroase cu femei celebre, inclusiv Cher, Cindy Crawford, Angelina Jolie și Daryl Hannah.

În 1988, s-a căsătorit cu actrița Joanne Whalley, alături de care a jucat în filmul Willow. Cei doi au avut doi copii, Mercedes și Jack Kilmer, însă căsătoria lor s-a încheiat prin divorț în 1996.

