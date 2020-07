După filmările de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a făcut un anunț important pentru fani. Ce decizie a luat

„Ultima zi de filmare. De pe 19 mai dorm în canapeaua din mansardă, mi-am îmbrățișat fetele de două ori de atunci până astăzi, de fiecare dată în diminețile când am primit rezultatele de la testare cum că sunt negativ. Mai am un ultim test de făcut să cobor lângă ele și să îmi reiau viața de familie. Îmi este dor de fetele mele, toate 3, de patul meu, de liniștea familiei și mă bucur că mai am atât de puțin să stau cu ele. Chiar și cele mici numără zilele până când ne vom ține din nou în brațe.

Cristina Sima Dumitrescu mai e puțin! A fost foarte greu astea 2 luni fără voi! #happyfamilytime #dordevoi #fetelemele #responsabil #fuckcovid19”

Așa cum era de așteptat, mesajul a devenit imediat viral și a adunat mii de reacții și mesaje de felicitare din partea fanilor care au înțeles efortul depus de juratul emisiunii „Chefi la cuțite” pentru sezonul 8. Gestul său poate servi drept exemplu pentru cei care vor să se protejeze de coronavirus.