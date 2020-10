Soția actorului Dominic West a aflat că a fost înșelată. Mesajul ei i-a uimit pe toți

Actorul, devenit faimos și pentru rolul său din filmul The Affair, se pare că are o idilă cu una dintre colegele sale de pe platourile de filmare. El și Lily James s-au împrietenit în timp ce filmau pentru The Pursuit of Love. Se pare că prietenia lor s-a transformat în ceva mai mult, iar soția acestuia nu avea habar de acest lucru.

Dominic West și Lily James au fost surprinși împărtășind momente tandre în unul dintre cele mai romantic orașe ale lumii, la Roma. Aceșia au luat prânzul împreună și au fost surprinși sărutându-se de mai multe ori, chiar și când au vizitat nestingheriți unele dintre atracțiile turistice ale capitalei italiene.

Catherine Fitzgerald a ales să rezolve situația fără scandal

Lily pare că l-a vrăjit pe Dominic, făcându-l să uite de faptul că are acasă o soție, cu care e căsătorit de 10 ani, și 4 copii cu aceasta. Reacția soției sale nu a întârziat să apară. Deși extrem de șocată la început, mai ales pentru că a aflat ultima despre escapada amoroasă a soțului ei, Catherine Fitzgerald a ales să rezolve situația pe cale amiabilă, fără ceartă și scandaluri.