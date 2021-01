Sportiva Camila Giorgi, acuzată că arată ca o starletă. Imaginile pentru care a fost atacată pe rețelele de socializare

Printre comentariile primite de imaginile sportivei s-a numărat și ”De o jucătoare de tenis la o starletă porno pe platou.”

”Haide! Ești superbă, dar chiar trebuie să îți expui corpul în public ca să faci rost de încredere în tine?” a scris o altă persoană.

Tânăra a publicat și o imagine cu ea îmbrăcată într-un corset alb, în ziua de Revelion, cu mesajul: ”An Nou fericit 2021! #UnNouInceput”.

Imaginile lui Giorgi au fost criticate și de jurnalistul italian Stefano Cagelli, într-un articol din Tennis Fever.

”Vrem să folosim cuvintele Mariei Sharapova, spuse în urmă cu doar câteva zile, când vorbea despre ultimele luni petrecute pe teren: ”Tot sunt băgată în seamă, dar nu pentru tenis. Atunci am realizat că e momentul să mă opresc”, ” scria în articolul extrem de critic la adresa unor simple poze publicate de Camila Giorgi pe rețelele de socializare. ”Dacă am fi fost în locul Camilei Giorgi, am începe să ne întrebam dacă țelul ei e să își îmbunătățească abilitățile la tenis sau are de gând altceva. Nu că ar fi ceva rău cu asta, desigur.”