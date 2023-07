Sportivul celebru care și-a găsit jumătatea la 69 de ani. Bărbatul cu frațe de fier și iubita cu 24 de ani mai tânără s-au logodit

După divorțul zgomots de a doua soție, Hulk Hogan e pregătit să se căsătorească din nou. Fostul campion mondial la wresling și-a cerut noua iubită de soție, după un an de relație.

