Cea mai sexy suporteră a Farului a încins atmosfera la plajă. Cum arată Andreea Bododel într-un costum de baie cu decupaje

Andreea Bododel s-a remarcat în tribuna Farului în acest campionat din Liga 1. Vedeta TV a susținut echipa constanțeană și a bifat apariții sexy la meciurile din Ovidiu.

Recent, Andreea Bododel s-a lăsat fotografiată într-o ipostază îndrăzneață la plajă. Cea mai sexy suporteră a echipei care a câștigat campionatul de fotbal din România a bifat o apariție de excepție. Într-un costum de baie negru cu decupaje în zona abdomenului, Andreea Bododel i-a încântat pe fani. „La probat costume de baie”, a scris Andreea Bododel în dreptul fotografiilor în care fanii i-au putut admira formele voluptoase și picioarele superbe.

Cum s-a lăsat fotografiată Andreea Bododel la plajă, într-un costum de baie cu decupaje îndrăznețe

Comentariile laudative ale celor care o admiră pe Andrea Bododel nu au întârziat să apară:

„Superbă”, „Frumoasă femeie”, „Cea mai sexy femeie”, sunt câteva dintre complimentele pe care Andreea Bododel le-a primit în comentarii.

Andreea Bododel este cea mai sexy suporteră a Farului

Andreea Bododel nu a lipsit de la meciurile jucate la Ovidiu în acest campionat. Vedeta a susținut cu tărie Farul, echipa la Gheorghe Hagi, care a și câștigat.

Andreea Bododel nu a lipsit nici de la meciul decisiv cu FCSB, în urma căruia echipa lui Gheorghe Hagi a primit trofeul campionatului. Andreea Bododel a coborât pe teren, după ce meciul s-a încheiat cu scorul 3-2 pentru echipa de la malul mării. Suportera s-a fotografiat în centrul jucătorilor. De asemenea, vedeta l-a felicitat și pe Gheorghe Hagi și s-a fotografiat cu el, ținând marele trofeu al campionatului.

Așa cum i-a obișnuit pe fanii Farului, Andreea Bododel a întors toate privirile cu apariția ei sexy, buclele lejere și machiajul realizat cu nuanțe de albastru: „Ai mei campioni!”, a scris Andreea Bododel în dreptul fotografiilor realizate pe terenul din Ovidiu, în seara în care Farul a devenit pentru prima oară în istoria echipei câștigătoarea campionatului. Gheorghe Hagi a mai câștigat campionatul în 2017, cu Viitorul.

Andreea Bododel, în vârstă de 34 de ani, este prezentatoare TV în Constanța și fost model.

Andreea Bododel s-a născut pe 30 noiembrie 1989 în Medgidia, județul Constanța și a absolvit Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia. A studiat ulterior Dreptul la Universitatea „Ovidius”.

Andreea Bododel a fost căsătorită cu fostul fotbalist Tibi Bălan. Cei doi s-au căsătorit în 2013 și au divorțat la notar în 2015: „Da, este adevărat. Am divorțat. Am divorțat pașnic, la notar. Am rămas în relații bune, iar Tibi își vizitează copilul destul de des. Atunci când nu poate vorbește cu el prin intermediul video-conferinței”, spunea Andreea Bododel la acea vreme.

În trecut Andreea Bododel a lucrat ca fotomodel, iar în prezent lucrează la o televiziune locală din Constanța, ca prezentatoare a unei emisiuni de lifestyle.

