Bianca Rus s-a dezbrăcat în direct, la TV! Cum arată în costum de baie, după ce a slăbit mai bine de 50 de kilograme!

Bianca Rus a slăbit nu mai puțin de 50 de kilograme și se mândrește cu un trup aproape perfect, motiv pentru care acum a apărut în costum de baie, în direct, în cadrul unei emisiuni TV.

Invitată în cadrul emisiunii ”Star Matinal”, de la ”Antena Stars”, aceasta a îmbrăcat un costum de baie, spre surprinderea tuturor.

Cum arată celebra cântăreață, vezi în clipul de mai sus!

Bianca Rus a slăbit drastic după operația de micșorare a stomacului

"Am făcut operație de micșorare a stomacului. Am slăbit 60 de kilograme. Am eliminat toate alimentele nesănătoase și care îngrașă din meniu. Mănânc de trei ori pe zi, dar în cantitate mică. Nu mănânc niciodată cartofi cu carne sau orez cu carne", a declarat Bianca Rus pentru VIVA!.

De asemenea, ea a mărturisit că a început să facă și sport după ce a pierdut atâtea kilograme.

"Încerc să mă mențin, nu mai vreau să slăbesc, că e suficient. Acum am 53 de kilograme. Mănânc sănătos, mănânc puțin. Astăzi, de exemplu, am mâncat o salată de creveți. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie. Fac și sport. I-au în serios și sportul. Îmi place să mă încălzesc 10-15 minute, după care fac bandă, bicicletă, cardio.... Nu mi-e poftă de nimic", a mărturisea Bianca Rus la Antena Stars.