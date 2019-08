Cătălin Botezatu, de urgenţă la spital. Medicii, nevoiți să-l opereze. Primele declaraţii ale designerului

Cătălin Botezatu a ajuns de urgenţă la spital. Starea lui de sănătate s-a agravat brusc, iar medicii au fost nevoiţi să intervină imediat și să-l opereze.

„Înainte de a pleca, am avut o intervenție chirurgicală la apendice. Am plecat, iar acum când m-am întors, am avut o căzătură la filmări și mi s-a umflat cotul. Am făcut o gâlmă enormă și a trebuit să fac... Bine, m-am dus pentru un control de rutină și a trebuit să fac și operația asta. Control, control și m-a internat. Da, acum mă simt ok. Nu există vreun risc. N-am nicio restricție. Am avut acum o lună, de regim. Acum, tot răul spre bine”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Antena Stars.