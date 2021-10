Steve Buscemi, surprins la brațul unei femei mult mai tânără decât el, după moartea soției sale. Actorul iubește din nou

Steve Buscemi a suferit enorm după ce în 2019 soția sa, cu care a avut o căsnicie de 22 ani, a pierdut lupta împotriva cancerului. La doi ani după pierderea dureroasă, actorul a fost surprins de paparazzi ținându-se de mână cu o femeie mult mai tânără, amândoi apărând zâmbitori și extrem de îndrăgostiți, potrivit Daily Mail.

Cum arată noua iubită a lui Steve Buscemi

Actorul din faimosul film The Big Lebowski pare acum foarte fericit alături de noua lui iubită. Amândoi erau îmbrăcați casual și ieșiseră la o plimbare prin Manhattan când au fost surprinși de paparazzi.

Tânără cu trăsături asiatice a purtat o bluză gri, o pereche de pantaloni negri și avea pe braț o geacă neagră, părând a fi nemachiată, dar cu un zâmbet luminos pe chip. Celebrul actor a ales o pereche de pantaloni bleumarin, cu o jachetă și șapcă în aceeași nuanță, o cămașă albastră și o pereche de ochelari de soare negri.

Chiar dacă nimeni nu știe cine e tânăra alături de care a fost suprins Steve sau câți ani are aceasta, paparazzii nu au ezitat să îi fotografieze pe cei doi din toate unghiurile, încercând să surpindă cât mai mult din interacțiunea lor.

Steve a depășit pierderea soției sale

Steve Buscemi a fost căsătorit cu Jo Andres, o regizoare celebră. Cei doi au avut un mariaj fericit, care a durat 22 ani, din 1987 până în 2019. Steve i-a fost alături fostei sale soții până în ultimele clipe ale vieții sale, când aceasta a pierdut lupta cu cancerul.

Din căsnicia cu Jo Andres, Buscemi are un fiu pe nume Lucian. în 2015, fosta lui soție a fost diagnosticată cu cancer, pe când Steve lucra la Boardwalk Empire. Din nefericire, Jo a decedat în 2019, lâsându-l îndurerat pe marele actor.

Chiar dacă acum, la 2 ani după moartea ei, actorul evită să vorbească despre fosta lui soție, în 2020 Steve a vorbit despre lupta lui Jo cu cancerul și cât de cruntă a fost această boală pentru ea.

“Durerea a fost cel mai greu lucru. Oamenii care trec prin asta știu cât de dureros este. E dureros să mori de cancer. Nu există nicio soluție”, a mărturisit atunci celebrul actor într-un interviu pentru GQ.

Chiar dacă pe plan personal Steve suferea enorm, pe plan profesional acesta se bucura de proiecte înfloritoare, care i-au adus și mai multă recunoștiință în lumea cinematografiei.

Cine e Steve Buscemi

Actorul în vârstă de 63 ani se poate lăuda cu o carieră de succes în lumea filmului, pelicula care l-a făcutr faimos fiind Reservoir Dogs, în 1992. La acea vreme, el deja semnase mai multe colaborări cu Martin Scorsese și Jim Jarmusch.

Ceea ce puțini știu despre faimosul actor este că el și-a început cariera devenind comediant, iar apoi a apărut în mai multe piese de teatru.

Printre cele mai celebre filme în care a jucat Steve se numără Desperado (1995), Con Air (1997), Armageddon (1998), Ghost World (2001), Big Fish (2003), The Island (2005), The Big Lebowski (1998), Barton Fink (1991), The Death of Stalin (2017) și lista continuă.

