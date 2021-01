Steve Martin s-a vaccinat împotriva COVID. Cum arată la 75 de ani actorul celebru

Good news/Bad news. Good news: I just got vaccinated! Bad news: I got it because I’m 75. Ha! The operation in NYC was smooth as silk (sorry about the cliché @BCDreyer!) and hosted to perfection by the US Army and National Guard. Thank you all, and thank you science. — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2021

”Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc științei,” a continuat actorul.

I signed up ON line through an NYC dot gov website (sorry I don’t have the exact site), and waited IN line at the Javits Center. https://t.co/Ohp3frxy6i — Steve Martin (@SteveMartinToGo) January 17, 2021

Fiind un rezident al orașului New York, Martin și-a așteptat rândul la Centrul Javits, unde a fost vaccinat, scrie Deadline.

Cum arată Steve Martin la 75 de ani

Martin a fost fotografiat recent pe platoul de filmare al peliculei Only Murders in the Building, în orașul New York, pe 17 ianuarie.

El a fost surprins alături de Selena Gomez, colega sa de platou, alături de care va filma noua serie, împreuna cu Martin Short. Only Murders in the Building prezintă povestea a trei străini ce au o obsesie cu investigațiile crimelor și se trezesc brusc prinși într-una. Când are loc o crimă în blocul lor din New York, sunt forțați să lucreze împreună pentru a-și da seama ce s-a întâmplat, scrie JustJared.

Steve Martin continuă să amuze publicul din întreaga lume, și la 75 de ani, fiind unul dintre cei mai apreciați actori de comedie din toate timpurile.