Steven Seagal cel mai aprig susținător al lui Vladimir Putin. Cum și-a serbat ziua de naștere „Vă iubesc, la bine și la rău”

Cunoscut pentru rolurile sale din „Hard to Kill” sau „Under Siege”, Steven Segal este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood. El este cunoscut pentru apropierea sa de Vladimir Putin și cu ocazia zilei lui de naștere și-a exprimat din nou admirația față de liderul de la Kremlin. Actorul a ținut un discurs bizar prin care prin care și-a exprimat sprijinul față de deciziile lui și războiul pe care l-a declanșat.

Îndrăgitul actorul de la Hollywood a călătorit la Moscova, cu ocazia zilei sale de naștere. El și-a sărbătorit cea de-a 70-a aniversare alături de prietenii săi, unii dintre cei mai apropiați oameni ai liderului de la Kremlin.

Prietenia acestuia cu Vladimir Putin nu este o surpriză pentru nimeni, având în vedere că el și-a exprimat admirația față de acesta în nenumărate rânduri. Însă, de data aceasta, a fost surprins în timp ce ținea un discurs foarte bizar.

De la petrecere nu a lipsit meniul bogat, băuturile de fițe și muzica bună. Totuși, cel mai controverseat moment a fost cel în care Steven Seagal a urcat pe scenă pentru a vorbi, în mod direct, despre susținerea față de acțiunile lui Vladimir Putin, potrivit Click.ro.

Steven Seagal a fost filmat exprimându-și dragostea și sprijinul față de apropiații președintelui rus în timpul petrecerii aniversare. Videoclipul care s-a viralizat pe rețelele de socializare îl arată pe actor ținând un discurs la evenimentul din 10 aprilie, înconjurat de mai multe elite ruse vizate de sancțiunile occidentale pe fondul războiului din Ucraina.

Prezentatorul de la televiziunea de stat rusă, Vladimir Soloviev, care a susținut deschis invazia lui Putin și a acuzat Marea Britanie că orchestrează scenele oribile ale masacrelor civile din Bucha, apare și el, chiar în stânga lui Steven Seagal.

„Fiecare dintre voi sunteți familia mea și prietenii mei. Vă iubesc pe toți și suntem împreună și la bine, și la rău”, a spus actorul de la Hollywood, potrivit Daily Mail.

Steven Seagal giving a moving speech to Kremlin’s top propagandists and warmongers against Ukraine Tigran Keisayan and Vladimir Soloviev. Lukashenko’s carrots are doing their job. #stevenseagal pic.twitter.com/OpSxg4UDU7