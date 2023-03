Suma de bani imensă pe care Dorian Popa o încasează lunar din online și din afacerile sale: „Să moară dușmanii de ciudă”

Dorian Popa a dezvăluit care sunt sumele de bani pe care le încasează lună de lună. Acesta a precizat și câți bani face el în cea mai „proastă” lună, așa cum a numit-o el.

Dorian Popa, sumele de bani pe care le încasează lunar. Cât câștigă cel mai bine într-o lună

Dorian Popa a vorbit deschis despre încasările sale lunare și a menționat cam ce sume de bani îi intră în conturi lună de lună. Acesta pare să câștige destul de bine, iar ofertele nu par să se termine.

„Fac 40.000 în cea mai proastă lună. Cea mai bună – între 70.000 și 80.000 de euro. Să moară dușmanii!”, a declarat Dorian Popa la Antena Stars, potrivit Spynews.

Iată ce-și dorește să-și mai aczițineze acesta în viitor:

„Rolls-Royce Phantom este următoarea mașină pe care o țintesc. Eu sper ca anul viitor să dau avansul, și probabil într-un an jumătate, doi, să și ajungă. Vreo 600.000 o să fie mașina”, a mai spus Dorian.

Dorian Popa urmează să se opereze la picior. Influencerul nu stă deloc locului și a plecat în călătorie

Dorian Popa s-a accidentat serios la sfârșitul lunii ianuarie, în timp ce își curăța rampa de la garaj, în timpul nopții. El le-a dat vestea fanilor prin intermediul unui videoclip postat pe canalul său de YouTube, moment în care le-a arătat și mașina pe care și-a cumpărat-o, și anume un Lamborghini.

Pentru că a acuzat dureri puternice, vloggerul a avut nevoie de ajutorul medicului, care i-a pus un diagnostic neașteptat: ligamente rupte și leziune la menisc. Totodată, doctorul său i-a recomandat să se opereze la începutul lui martie, dar până atunci are nevoie să stea în liniște și să poarte orteza.

„Avem o grămadă de surprize despre cum ne vom descurca cu acest piciorescu pe aeroporturi. Suntem pregătiți să plecăm și la minus 30 de grade. Am fost sfătuit de domnul doctor Codorean să conduc cât mai puțin”, le-a povestit Dorian Popa internauților de pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat pentru Ciao, vedeta și-a amintit conversația pe care a avut-o cu doctorul său.

„Deci s-a rupt pe 31 ianuarie, nu o să uit niciodată, în ziua în care a venit Lamborghiniul. Acum trebuie să stau în orteză, până pe 9 martie, așa mi-a recomandat domnul doctor Codorean, ca să reușim să vindecăm natural cât mai mult posibil.

M-a întrebat, mi-a zis „Vrei să te refaci repede sau să te refaci bine?”. Și eu am zis, „Cum adică, domnul doctor?”. A zis că „Dacă ai fi sportiv ar trebui să grăbesc procesul de operare că să reintrii în teren, dar la tine nu e cazul. Te grăbești undeva?”.

Am zis: „Domn’ doctor, nu mă grăbesc nicăieri, vreau să fie cât mai bine!”.

Mi-a zis, „OK! Orteză și cât mai multă liniște, până pe 9 martie, când te voi opera! Dar viață normală”, tocmai de aceea merg și la muncă și peste tot, doar că am piciorul imobilizat”, a transmis el.

După operație, vloggerul crede că de-abia atunci va începe, cu adevărat, perioada de recuperare. Totuși, Dorian Popa și-a setat un nou obiectiv și speră să se facă bine până de 1 iunie, Ziua Copilului.

„Pe 9 martie îl vom opera și de acolo începe circul recuperării, care este și mai importantă decât operația, de fapt și de drept și de acolo se va întinde pe 3-4 luni de zile, dar asta este! Am mai făcut-o o dată, cu fruntea sus și pieptul înainte, mergem mai departe! Când să mă pot deplasa fără cârje?

Sper eu pe 1 iunie, mi-am dat un ultimatum, am și pus un instastory în care am zis că am pus un pariu cu mine că de 1 iunie dansez sârba, evident cu ghilimelele de rigoare. Eu sper totuși ca până în luna mai să scap de cârje, Doamne ajută!

Vom vedea și cum vrea Doamne-Doamne. Am alături de bine cei mai buni oameni care mă ajută să mă recuperez cât mai repede. Deci și cu efortul personal, ar trebui să ieșim repede la liman! Doamne ajută!”, a mai povestit Dorian Popa pentru Ciao.ro.

