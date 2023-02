Dorian Popa, filmat în cârje: „Trebuie să-l operăm”. De ce a ajuns artistul pe mâinile medicului

Dorian Popa și-a obișnuit fanii cu activitatea lui intensă de pe rețelele sociale. Acesta preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața lui prin intermediul postărilor de pe YouTube.

De curând, artistul a luat prin surprindere pe toată lumea cu peripeția prin care a trecut. Se pare că vedeta a avut parte de o accidentare dureroasă în timp ce își curăța rampa de la garaj, în toiul nopții.

Dorian Popa a povestit toată pățania pe canalul său de YouTube, unde le-a arătat fanilor și noul său bolid de curse. Mai mult decât atât, acesta a filmat și vizita la medic pentru a afla în ce stare se află genunchiul său lovit.

Dorian Popa trebuie să se opereze, după lovitura pe care a suferit-o la nivelul genunchiului

Prin intermediul unui videoclip, Dorian Popa a mărturisit cum s-a lovit la picior, dar și ce veste a primit din partea medicului după un control amănunțit. Se pare că artistul va trebuie să se opereze la genunchiul afectat.

„Mă pregăteam să spăl rampa de la garaj. (...) M-am gândit să mă duc la baia din curte, până să se întâmple năpasta am alunecat pentru că eram cu adidași de sală. Am alunecat de 3 - 4 ori. Când am dat să cobor de pe rampă și să merg la baie, am alunecat de pe ea direct în gol pe genunchiul drept. Rampa are vreo 40 cm înălțime. Nu vreți să știți ce am simțit în momentele alea, mi-am dat seama că este ceva destul de serios. (...) Am dat să mă ridic și fugea genunchiul, nu pot să calc în el.”, a dezvăluit cântărețul pe YouTube.

„Veștile sunt extrem de „bune”, piciorul este varză. Trebuie să-l operăm și pe asta.”, a mai spus Dorian Popa.

Cât valorează noul bolid de lux al lui Dorian Popa

Așteptarea a luat sfârșit pentru Dorian Popa! Artistul a primit noul bolid de lux pentru care a scos o sumă impresionantă de bani din buzunar. Iată cât valorează mașina pe care și-a achiziționat-o vedeta în urmă cu 6 luni.

Se pare că artistul a dat mai bine de 300.000 de euro pe noua sa achiziție.

„Eu imi găsesc fericirea achiziționând mașini și eu mă înscriu aici. Sunt genul de om care își găsește fericirea și în mașini. Acest cadou mi-i l-am făcut de 1 iunie, de ziua copiilor. Așteptarea a fost grea.

Am avut un buget de 200.000 de euro, însă oriunde ma uitam depășeam bugetul. Eu aveam în plan să investesc în complexul rezidențial, nu în mașini să dau 300.000 de euro pe o mașină. Huracan-ul meu este extra full option, cu excepția fibrei de carbon care oricum nu îmi place”, a mărturisit Dorian Popa despre mașina achiziționată din Italia, potrivit click.ro.

